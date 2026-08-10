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Wohnimmobilien in Bayrampasa, Türkei

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2 immobilienobjekte total found
Wohnung 1 zimmer in Bayrampasa, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Bayrampasa, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 243 m²
Das Aqua Kavakli-Projekt, eines der beliebtesten Wohnprojekte in Istanbul, bietet ein Konzep…
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Wohnung 1 zimmer in Bayrampasa, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Bayrampasa, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 121 m²
Das Aqua Kavakli-Projekt, eines der beliebtesten Wohnprojekte in Istanbul, bietet ein Konzep…
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