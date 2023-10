Tranquility

Perivolia tou Trikomou, Nordzypern

von €424,176

75–105 m² 2

Kapitulation vor: 2023

ID: CP-729 STANDORT: Zypern/ Bahçeler - Entfernung zum Meer -50M - Entfernung zum Lefkoşa- 65km - Flughafen Ercan - 45 km VERFÜGBARE WOHNUNGSTYPEN: 2+1 Penthouse - 75 m2 3+1 - 105 m2 3+1 Dachgeschosswohnung - 105 m2 ZEITPLAN: Fertigstellungstermin: Fertig zum Einzug AUSSTATTUNGEN: Gemeinschaftlicher Swimmingpool Gehweite zum Strand SPA Fitnessraum Wanderweg entlang der Küste Zahlungsbedingungen: Kaufen Sie Ihre Traumimmobilie in einfachen und bequemen Raten bis zu 42 Monaten und ziehen Sie bereits 1 Jahr vor Abzahlung der Raten in Ihre Immobilie ein Wir organisieren regelmäßig Besichtigungsreisen, bei denen wir Ihnen einen zweitägigen Aufenthalt anbieten, Verpflegung und Flughafentransfer anbieten und mit Ihnen alle Objekte besichtigen, die Sie interessieren. (Natürlich unverbindlich und kostenlos) Nehmen Sie einfach Kontakt mit uns auf und melden Sie sich für die nächste Tour an! Über Zypern/Bahçeler Entdecken Sie die bezaubernde Schönheit von Bahçeler, Yeni İskele! Goldene Sandstrände, eine reiche Geschichte und eine bezaubernde Natur erwarten Sie in diesem nordzypriotischen Kleinod. Unvergessliche Erlebnisse und lebenslange Erinnerungen sind garantiert.