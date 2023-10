Bahamas Homes

Famagusta, Nordzypern

von €309,618

135 m² 1

Kapitulation vor: 2025

ID: CP-642 STANDORT: Zypern/Yeni Boğaziçi - Entfernung zum Meer -900M - Entfernung zum Lefkoşa- 55 km - Flughafen Ercan - 45 km VERFÜGBARE WOHNUNGSTYPEN: 3+1 - 135m2 ZEITPLAN: Fertigstellungstermin: Juni 2025 AUSSTATTUNG: Freibad Hallenschwimmbad Kinderbecken Veranstaltungsraum Pilates, Yoga, etc. Umkleideräume Lobby Toilette Massage-Räume Zahlungsbedingungen: Kaufen Sie Ihre Traumimmobilie einfach und bequem in Raten bis zu 42 Monaten und ziehen Sie bereits 1 Jahr vor Abzahlung der Raten in Ihre Immobilie ein Wir organisieren regelmäßig Besichtigungsreisen, bei denen wir Ihnen einen zweitägigen Aufenthalt anbieten, Verpflegung und Flughafentransfer anbieten und mit Ihnen alle Objekte besichtigen, die Sie interessieren. (Natürlich unverbindlich und kostenlos) Kontaktieren Sie uns einfach und melden Sie sich für die nächste Tour an! Über Zypern: Im Osten Nordzyperns liegen die schönsten kristallklaren Gewässer des Mittelmeers, die Städte von Iskele und die unberührten Naturschönheiten, kulturelle und historische Denkmäler aus den ersten Jahrhunderten, die als Freilichtmuseum dienen. Mit seinem warmen Klima bietet Ihnen dieses Wetter ein friedliches und glückliches Leben. Freundliche mediterrane Menschen, eine gesunde mediterrane Küche, Universitäten, kulturelle Aktivitäten, Investitionsmöglichkeiten und unglaubliche Naturschönheiten heißen Sie in diesen Städten willkommen.