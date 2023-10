Sueno Arapkoy Villas

Karakoumi, Nordzypern

Ihre Aufmerksamkeit wird Wohnungen im PHUKET FIVING COMPLEX gewidmet". Herr Tatlysu liegt am JYLO COMPLEX an der Nordküste Zyperns in einer Region mit schicker Natur. Dies ist ein Großprojekt, das sich sowohl für das Vermietungsgeschäft als auch für einen erholsamen Familienurlaub eignet. Das Hotel liegt in der ersten Linie des Meeres. Mit dem Konzept eines Wellnesskomplexes. Es gibt nur 655 Immobilien. Dies sind Studio-Apartments, 1 + 1, 2 + 1, Stadthäuser und Villen. SDACH - MÄRZ 2027 STANDORT: 17 km - Korineum Golf Club 35 km - Kyrenia 40 km - Famagusta 50 km - Flughafen Ercan 62 km - Karpaz Gate Marina 74 km - Flughafen Larnaca INFRASTRUKTUR DES KOMPLEXEN: Fitnessstudio Hamam Sauna Massageräume Innenpool Schönheitszentrum Fußgängerwege Radwege Zahnmedizin Yoga Restaurant Kliniken Tennisplatz BEWERTUNG DER OBJEKTE: GARDEN Studios ( von 43 m2 ) - von 104.000 PENTHOUSE Studios ( 78 m2 ) - ab 132.000 1 + 1 GARDEN ( aus 60 m2 ) – aus 132 000 £ Wohnungen PENTHOUSE 2 + 1 ( 135 m2 ) – von 236 500 £ Villa GARDEN 3 + 1 ( 214 m2 ) – von 575 000 £ Bauzeit: März 2024 – März 2027. ZAHLUNGSPLAN: 2000 £ - 2 Wochen Anzahlung 5000 £ - Anzahlung für 1 Monat 35% - Anzahlung 65% - von März 2024 bis zur Inbetriebnahme von ( März 2027 ) in monatlichen oder vierteljährlichen Zahlungen Zahlung ( Bargeld, Überweisung, Kryptowährung ) NEHMEN SIE KEINE ZEIT JETZT BRONEN Buchung einer Wohnung online ( nach 1 Monat. - von 5.000 Pfund )