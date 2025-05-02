  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Podgorica
  4. Wohnquartier Stan 42 m² na Izdavanje – Central Point, Podgorica

Wohnquartier Stan 42 m² na Izdavanje – Central Point, Podgorica

Podgorica, Montenegro
von
$645
;
8
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 28591
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Podgorica
  • Stadt
    Podgorica

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
English English
Izdaje se jednosoban stan, povrsine 42m2 u kompleksu Central Point. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaca soba, kupatilo i terasa. Stan se nalazi na odlicnoj lokaciji, u blizini svih sadrzaja neophodnik za svakodnevni zivot, u blizini trznog centra “Big fashion”. Nalazi se u zgradi koja posjeduje lift, a ulaz se redovno odrzava. Izdaje se na duzi vremenski period, uz obavezan depozit!

Standort auf der Karte

Podgorica, Montenegro
Ausbildung
Gesundheitspflege

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Stan 49 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$146,701
Wohnanlage Sovremennyy kompleks v centre poselka Bechichi u morya
Boreti, Montenegro
von
$134,418
Wohnviertel Stan 70 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$704
Wohnviertel Stan 80 m² na Izdavanje – Centar, Cetinje
3 Sportski centar, Montenegro
von
$587
Wohnviertel Three bedroom apartment in the very center of Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$258,194
Sie sehen gerade
Wohnquartier Stan 42 m² na Izdavanje – Central Point, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$645
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Stan 94 m² na Prodaju – Pejton, Podgorica
Wohnviertel Stan 94 m² na Prodaju – Pejton, Podgorica
Wohnviertel Stan 94 m² na Prodaju – Pejton, Podgorica
Wohnviertel Stan 94 m² na Prodaju – Pejton, Podgorica
Wohnviertel Stan 94 m² na Prodaju – Pejton, Podgorica
Alle anzeigen Wohnviertel Stan 94 m² na Prodaju – Pejton, Podgorica
Wohnviertel Stan 94 m² na Prodaju – Pejton, Podgorica
Pejton, Montenegro
von
$1,174
Izdaje se prostran i lijepo opremljen trosoban stan, povrsine 94m2, da sedmom (poslednji) spratu stambene zgrade, u naselju Pejton. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, tri spavace sobe, kupatilo, toalet i dvije terase. Nalazi se na odlicnoj lokaciji, na samo par …
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Stan 47 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Wohnviertel Stan 47 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Wohnviertel Stan 47 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Wohnviertel Stan 47 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Wohnviertel Stan 47 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Wohnviertel Stan 47 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Wohnviertel Stan 47 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$142,007
Prodaje se jednosoban stan površine 47 m² u zgradi Nivel na Zabjelu, smješten na petom spratu stambene zgrade sa liftom. Stan je nenamješten i predstavlja odličnu priliku za uređenje po sopstvenom ukusu. Nalazi se na odličnoj lokaciji sa svim potrebnim sadržajima u blizini. Cijena: 121.000 €
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Stan 68 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Wohnviertel Stan 68 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Wohnviertel Stan 68 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Wohnviertel Stan 68 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Wohnviertel Stan 68 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Wohnviertel Stan 68 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Wohnviertel Stan 68 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$645
Izdaje se dvosoban lijepo namjesten stan povrsine 68m2 na odlicnoj lokaciji Zagoric.Stan se nalazi na 2. spratu stambene zgrade koja ne posjeduje lift.Cijena: 550€
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Montenegro
Eine Auswahl traditioneller Steinhäuser in Montenegro, die modernen Villen in nichts nachstehen
02.05.2025
Eine Auswahl traditioneller Steinhäuser in Montenegro, die modernen Villen in nichts nachstehen
Aufenthaltserlaubnis in Montenegro: Alle Möglichkeiten, sie zu erhalten und die Nuancen, die Sie kennen sollten
15.04.2025
Aufenthaltserlaubnis in Montenegro: Alle Möglichkeiten, sie zu erhalten und die Nuancen, die Sie kennen sollten
Grundsteuern in Montenegro
17.02.2025
Grundsteuern in Montenegro
So kaufen Sie Immobilien in Montenegro: Analyse der Preise nach Region und Kaufverfahren
02.12.2024
So kaufen Sie Immobilien in Montenegro: Analyse der Preise nach Region und Kaufverfahren
“Montenegro ist das beste Land der Welt, um im Ruhestand zu leben laut Forbes.” Wie kann ein Kunde ein Haus in Montenegro mit der Hilfe eines Experten kaufen?
04.09.2023
“Montenegro ist das beste Land der Welt, um im Ruhestand zu leben laut Forbes.” Wie kann ein Kunde ein Haus in Montenegro mit der Hilfe eines Experten kaufen?
Rating der besten Städte in Montenegro für den Immobilienkauf
14.05.2021
Rating der besten Städte in Montenegro für den Immobilienkauf
Alle Veröffentlichungen anzeigen