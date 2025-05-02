Wohnquartier Stan 75 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica

  1. Realting.com
Stan 75 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica

Podgorica, Montenegro
$205,382
9
ID: 28209
01.10.25

Standort

  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Podgorica
  • Stadt
    Podgorica

Über den Komplex

Prodaje se dvosoban stan površine 75 m² Preko Morače, smješten na petom spratu stambene zgrade sa liftom (nije posljednji sprat). Stan je namješten, funkcionalnog rasporeda i nalazi se na odličnoj lokaciji u neposrednoj blizini svih važnih sadržaja. Cijena: 175.000 €.

Standort auf der Karte

Podgorica, Montenegro
