Wohnquartier Stan 45 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica

Stan 45 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica

Podgorica, Montenegro
$880
7
ID: 28300
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Podgorica
  • Stadt
    Podgorica

Über den Komplex

Izdaje se lijepo opremljen jednosoban stan, povrsine 45m2, smjesten na prvom spratu stambene zgrade u City kvartu.Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinje, trpezarija, spavaca soba, kupatilo i terasa.Nalazi se u zgradi novogradnje, koja posjeduje lift, a ulaz se redovno odrzava.Ispred zgrade je dostupan veliki javni parking.Stan je otvren za kucne ljubimce.Izdaje se na duzi vremenski period, uz obavezan depozit u visini od dvije mjesecne kirije!

Podgorica, Montenegro
