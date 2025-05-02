Wohnquartier City Kvart, Garsonjera, Prodaja

  1. Realting.com
Podgorica, Montenegro
$63,375
ID: 28146
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort

  Grundstück
    Montenegro
  Nachbarschaft
    Gemeinde Podgorica
  Stadt
    Podgorica

Über den Komplex

Prodaja – Garsonjera 25m², City Kvart (suterenski stan)   📍 Lokacija: City Kvart – jedna od najtraženijih lokacija u Podgorici 🏢 Odlična prilika za investiciju ili život   Detalji stana: Površina: 25 m² Struktura: garsonjera Nalazi se u suterenu Namještena, odmah useljiva Privatno parking mjesto uključeno u cijenu   💰 Cijena: 54.000 €

Standort auf der Karte

Podgorica, Montenegro
Ausbildung
Gesundheitspflege
Essen & Trinken
Finanzen

