Wohnquartier Stan 62 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica

Podgorica, Montenegro
$134,848
2
ID: 28427
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort

  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Podgorica
  • Stadt
    Podgorica

Über den Komplex

Prodaje se dvosoban stan od 62m² u Zagoriču, kod šina. Stan se nalazi u objektu D1, na visokom prizemlju u modernoj novoj zgradi.Lokacija: Zagorič, PodgoricaPovršina: 62m²Broj kupatila: 2Balkon: daSprat: visoko prizemljeTip zgrade: Moderna nova zgradaOpremljenost: da, luksuzno opremljenCijena: 1850€/m² Rok završetka u septembru 2025

Standort auf der Karte

Podgorica, Montenegro
