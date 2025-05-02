Hütte Kuća 90 m² na Izdavanje – Spuž, Danilovgrad

  1. Realting.com
Spuz, Montenegro
von
$645
9
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 28572
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort

  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Danilovgrad
  • Stadt
    Spuz

Über den Komplex

Izdaje se dvosobna kuca ukupne kvadrature 90m2, na placu povrsine 700m2! Kuca je nekih 15km udaljena id Podgorice i idealna je za miran zivot!Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit!  

Standort auf der Karte

Spuz, Montenegro
Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
