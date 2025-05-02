Hütte Kuća 120 m² na Prodaju – Lastva Grbaljska, Kotor

Ermöglichen Sie die Anzeige von Website-Inhalten und den Zugriff auf Funktionen. Diese Art von Cookies wird nur für den ordnungsgemäßen Betrieb der Website verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Eine Deaktivierung ist nicht möglich, ohne die Funktion der Website zu beeinträchtigen.
Luksuzne Vile u Lastvi Grbljanskoj - Radanovići ✨
Doživite jedinstveni spoj moderne arhitekture i mediteranske topline u 12 luksuznih vila sa privatnim okruglim bazenom, prostranim dvorištima i terasama. Svaka vila površine 120m² nudi vrhunski dizajn, funkcionalnost i privatnost, sa 3 parking mesta, ostavom od 10m², kao i savremenim sistemima klimatizacije i grijanja.
Koristeći kvalitetne materijale, kao što su lokalni prirodni kamen, drveni paneli i vrhunski proizvodi marke Baumit, ove vile pružaju dugotrajan, estetski i energetski efikasan prostor za svakodnevni život. Zvučna i termalna izolacija osigurava udobnost tokom cijele godine, a prostrani interijeri omogućavaju obilje prirodne svetlosti.
Okružene zelenim površinama i smještene u mirnom okruženju Budvanske Lastve, vile su savršen izbor za sve koji žele da uživaju u tišini, dok su samo 7 minuta udaljene od popularne plaže Jaz. Ovaj kompleks je idealan za život, odmor ili investiciju u prestižnoj lokaciji
