  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Lastva Grbaljska
  4. Hütte Kuća 120 m² na Prodaju – Lastva Grbaljska, Kotor

Hütte Kuća 120 m² na Prodaju – Lastva Grbaljska, Kotor

Lastva Grbaljska, Montenegro
von
$469,444
;
4
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 28389
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Kotor
  • Dorf
    Lastva Grbaljska

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
English English
Luksuzne Vile u Lastvi Grbljanskoj - Radanovići ✨ Doživite jedinstveni spoj moderne arhitekture i mediteranske topline u 12 luksuznih vila sa privatnim okruglim bazenom, prostranim dvorištima i terasama. Svaka vila površine 120m² nudi vrhunski dizajn, funkcionalnost i privatnost, sa 3 parking mesta, ostavom od 10m², kao i savremenim sistemima klimatizacije i grijanja. Koristeći kvalitetne materijale, kao što su lokalni prirodni kamen, drveni paneli i vrhunski proizvodi marke Baumit, ove vile pružaju dugotrajan, estetski i energetski efikasan prostor za svakodnevni život. Zvučna i termalna izolacija osigurava udobnost tokom cijele godine, a prostrani interijeri omogućavaju obilje prirodne svetlosti. Okružene zelenim površinama i smještene u mirnom okruženju Budvanske Lastve, vile su savršen izbor za sve koji žele da uživaju u tišini, dok su samo 7 minuta udaljene od popularne plaže Jaz. Ovaj kompleks je idealan za život, odmor ili investiciju u prestižnoj lokaciji

Standort auf der Karte

Lastva Grbaljska, Montenegro
Ausbildung
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Hütte Kuća 170 m² na Prodaju – Murtovina, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$258,194
Hütte Kuća 370 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$4,694
Hütte Kuća 200 m² na Prodaju – Gornja Gorica, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$410,764
Hütte Villa in Rijeka Reževići
Krstac, Montenegro
von
$1,17M
Hütte Kuća 251 m² na Prodaju – Gornja Gorica, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$950,625
Sie sehen gerade
Hütte Kuća 120 m² na Prodaju – Lastva Grbaljska, Kotor
Lastva Grbaljska, Montenegro
von
$469,444
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Hütte Kuća 150 m² na Prodaju – Tološi, Podgorica
Hütte Kuća 150 m² na Prodaju – Tološi, Podgorica
Hütte Kuća 150 m² na Prodaju – Tološi, Podgorica
Hütte Kuća 150 m² na Prodaju – Tološi, Podgorica
Hütte Kuća 150 m² na Prodaju – Tološi, Podgorica
Alle anzeigen Hütte Kuća 150 m² na Prodaju – Tološi, Podgorica
Hütte Kuća 150 m² na Prodaju – Tološi, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$234,722
Prodaje se kuca u Tolosima. Kuca je ukupne povrsine 150m2 i nalazi se na placu povrsine 500m2! Prodaje se neopremljena! Kuca je prizemna uz mogucnost renoviranja i opremanja potkrovlja. Predata za legalizaciju!
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Hütte Kuća 200 m² na Prodaju – Rogami, Podgorica
Hütte Kuća 200 m² na Prodaju – Rogami, Podgorica
Hütte Kuća 200 m² na Prodaju – Rogami, Podgorica
Hütte Kuća 200 m² na Prodaju – Rogami, Podgorica
Hütte Kuća 200 m² na Prodaju – Rogami, Podgorica
Alle anzeigen Hütte Kuća 200 m² na Prodaju – Rogami, Podgorica
Hütte Kuća 200 m² na Prodaju – Rogami, Podgorica
Gornji Rogami, Montenegro
von
$422,500
Prodaje se trosobna kuća u Rogamima, površine 200 m², sa placem od 2.406 m². Kuća je moderno namještena, opremljena centralnim grijanjem, a u sklopu se nalaze i garaža i ostava. Smještena je u veoma mirnom i prijatnom okruženju, idealnom za porodični život. Cijena: 360.000 €. Vlasništvo uredno
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Hütte House near the airport
Hütte House near the airport
Hütte House near the airport
Hütte House near the airport
Hütte House near the airport
Alle anzeigen Hütte House near the airport
Hütte House near the airport
, Montenegro
von
$234,722
House for sale near the airport, 7 km from the city center. The house has a ground floor and a first floor, which are identical in structure, square footage 110 m2. On the ground floor there are three bedrooms, two bathrooms, one of which is part of the room, kitchen, living room, dining roo…
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Montenegro
Eine Auswahl traditioneller Steinhäuser in Montenegro, die modernen Villen in nichts nachstehen
02.05.2025
Eine Auswahl traditioneller Steinhäuser in Montenegro, die modernen Villen in nichts nachstehen
Aufenthaltserlaubnis in Montenegro: Alle Möglichkeiten, sie zu erhalten und die Nuancen, die Sie kennen sollten
15.04.2025
Aufenthaltserlaubnis in Montenegro: Alle Möglichkeiten, sie zu erhalten und die Nuancen, die Sie kennen sollten
Grundsteuern in Montenegro
17.02.2025
Grundsteuern in Montenegro
So kaufen Sie Immobilien in Montenegro: Analyse der Preise nach Region und Kaufverfahren
02.12.2024
So kaufen Sie Immobilien in Montenegro: Analyse der Preise nach Region und Kaufverfahren
“Montenegro ist das beste Land der Welt, um im Ruhestand zu leben laut Forbes.” Wie kann ein Kunde ein Haus in Montenegro mit der Hilfe eines Experten kaufen?
04.09.2023
“Montenegro ist das beste Land der Welt, um im Ruhestand zu leben laut Forbes.” Wie kann ein Kunde ein Haus in Montenegro mit der Hilfe eines Experten kaufen?
Rating der besten Städte in Montenegro für den Immobilienkauf
14.05.2021
Rating der besten Städte in Montenegro für den Immobilienkauf
Alle Veröffentlichungen anzeigen