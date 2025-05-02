Hütte Two houses in Bar in an excellent location

Ermöglichen Sie die Anzeige von Website-Inhalten und den Zugriff auf Funktionen. Diese Art von Cookies wird nur für den ordnungsgemäßen Betrieb der Website verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Eine Deaktivierung ist nicht möglich, ohne die Funktion der Website zu beeinträchtigen.
Two houses for sale in Bar, 2.5 km from the beach and the city center. The larger house has an area of 160 m2, has three bedrooms, two bathrooms, a living room and a kitchen. The smaller house is 60 m2, has one bedroom, bathroom, living room and kitchen.
In the yard there is a parking space for five cars, as well as a large garage of 160 m2 that can be used for various purposes.
The facilities are located on a plot of 340 m2.
