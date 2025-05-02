  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Velembusi
  4. Hütte Two houses in Bar in an excellent location

Hütte Two houses in Bar in an excellent location

Velembusi, Montenegro
von
$308,073
;
10
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 28755
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Bar
  • Dorf
    Velembusi

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
English English
Two houses for sale in Bar, 2.5 km from the beach and the city center. The larger house has an area of ​​160 m2, has three bedrooms, two bathrooms, a living room and a kitchen. The smaller house is 60 m2, has one bedroom, bathroom, living room and kitchen. In the yard there is a parking space for five cars, as well as a large garage of 160 m2 that can be used for various purposes. The facilities are located on a plot of 340 m2.

Standort auf der Karte

Velembusi, Montenegro
Ausbildung
Essen & Trinken
Finanzen
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Hütte Kuća 470 m² na Izdavanje – Centar, Cetinje
3 Sportski centar, Montenegro
von
$3,521
Hüttendorf ADRIA MONTENEGRO
Herceg Novi, Montenegro
von
$84,371
Hütte House and plot for sale in the settlement of Ibričevina
Ljube Nenadovica, Montenegro
von
$176,042
Hütte Kuća 200 m² na Prodaju – Spuž, Danilovgrad
Spuz, Montenegro
von
$293,403
Hütte Kuća 110 m² na Prodaju – Ibričevina, Podgorica
Ljube Nenadovica, Montenegro
von
$176,042
Sie sehen gerade
Hütte Two houses in Bar in an excellent location
Velembusi, Montenegro
von
$308,073
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Hütte Kuća 117 m² na Prodaju – Golubovci, Zeta
Hütte Kuća 117 m² na Prodaju – Golubovci, Zeta
Hütte Kuća 117 m² na Prodaju – Golubovci, Zeta
Hütte Kuća 117 m² na Prodaju – Golubovci, Zeta
Hütte Kuća 117 m² na Prodaju – Golubovci, Zeta
Hütte Kuća 117 m² na Prodaju – Golubovci, Zeta
Golubovci, Montenegro
von
$158,438
Prodaje se dvosobna kuća površine 117 m², sa prostranim placem od 1.710 m², smještena u Zeti, na odličnoj i pristupačnoj lokaciji. Kuća posjeduje priključak na gradski vodovod, kao i bunar. Pogodna je za porodični život, ali i za različite namjene zahvaljujući velikom placu. Cijena: 135.000 €
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Hütte Kuća 267 m² na Prodaju – Bjeliši, Bar
Hütte Kuća 267 m² na Prodaju – Bjeliši, Bar
Hütte Kuća 267 m² na Prodaju – Bjeliši, Bar
Hütte Kuća 267 m² na Prodaju – Bjeliši, Bar
Hütte Kuća 267 m² na Prodaju – Bjeliši, Bar
Hütte Kuća 267 m² na Prodaju – Bjeliši, Bar
Bjelisi, Montenegro
von
$554,531
Nedaleko od grada, svega na 1km od centra kao i od plaže, prodaje se kuća u završnoj fazi. Kuća ima četiri spavaće sobe, veliki dnevni boravak i kuhinju, dva kupatila, toalet, ostavu, tri velike terase. Posjeduje i zatvoreni bazen koji se može koristiti tokom cijele godine. Površina stambeno…
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Hütte Kuća 211 m² na Prodaju – Smailagića Polje, Kolašin
Hütte Kuća 211 m² na Prodaju – Smailagića Polje, Kolašin
Hütte Kuća 211 m² na Prodaju – Smailagića Polje, Kolašin
Hütte Kuća 211 m² na Prodaju – Smailagića Polje, Kolašin
Hütte Kuća 211 m² na Prodaju – Smailagića Polje, Kolašin
Alle anzeigen Hütte Kuća 211 m² na Prodaju – Smailagića Polje, Kolašin
Hütte Kuća 211 m² na Prodaju – Smailagića Polje, Kolašin
Smailagica Polje, Montenegro
von
$231,201
Na prodaju je kuća u Kolašinu, idealno pozicionirana – samo 2 km od centra grada i 7 km od Ski centra Kolašin 1450, sa asfaltiranim prilazom, okružena prirodom i smještena tik uz potok, što joj daje poseban ugođaj i ambijent.Objekat se sastoji od:🔹 Prizemlja – površine 75 m² + 6 m² ostave, i…
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Montenegro
Eine Auswahl traditioneller Steinhäuser in Montenegro, die modernen Villen in nichts nachstehen
02.05.2025
Eine Auswahl traditioneller Steinhäuser in Montenegro, die modernen Villen in nichts nachstehen
Aufenthaltserlaubnis in Montenegro: Alle Möglichkeiten, sie zu erhalten und die Nuancen, die Sie kennen sollten
15.04.2025
Aufenthaltserlaubnis in Montenegro: Alle Möglichkeiten, sie zu erhalten und die Nuancen, die Sie kennen sollten
Grundsteuern in Montenegro
17.02.2025
Grundsteuern in Montenegro
So kaufen Sie Immobilien in Montenegro: Analyse der Preise nach Region und Kaufverfahren
02.12.2024
So kaufen Sie Immobilien in Montenegro: Analyse der Preise nach Region und Kaufverfahren
“Montenegro ist das beste Land der Welt, um im Ruhestand zu leben laut Forbes.” Wie kann ein Kunde ein Haus in Montenegro mit der Hilfe eines Experten kaufen?
04.09.2023
“Montenegro ist das beste Land der Welt, um im Ruhestand zu leben laut Forbes.” Wie kann ein Kunde ein Haus in Montenegro mit der Hilfe eines Experten kaufen?
Rating der besten Städte in Montenegro für den Immobilienkauf
14.05.2021
Rating der besten Städte in Montenegro für den Immobilienkauf
Alle Veröffentlichungen anzeigen