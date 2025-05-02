  1. Realting.com
  3. Hütte Kuća 200 m² na Prodaju – Centar, Cetinje

3 Sportski centar, Montenegro
von
$181,910
;
7
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 28515
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort

Über den Komplex

Prodaje se kuća na Obzovici, površine 200m², smještena na nadmorskoj visini od 820m. Nalazi se na mirnoj lokaciji, na 19 minuta vožnje od Budve i 10 minuta od Cetinja. Struktura: prizemlje i dva sprata, dnevni boravak sa kaminom, kuhinja, tri spavaće sobe, dva kupatila i terasa. Kuća pruža prelijep pogled na netaknutu prirodu. Do nje vodi asfaltirani put, a u neposrednoj blizini nalaze se izvor i guvno. Idealna je za miran porodični život ili odmor u prirodi.

Standort auf der Karte

3 Sportski centar, Montenegro
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Finanzen
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
