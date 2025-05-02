  1. Realting.com
Hütte Kuća 267 m² na Prodaju – Bjeliši, Bar

Bjelisi, Montenegro
von
$554,531
;
5
ID: 28758
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Bar
  • Dorf
    Bjelisi

Über den Komplex

Nedaleko od grada, svega na 1km od centra kao i od plaže, prodaje se kuća u završnoj fazi. Kuća ima četiri spavaće sobe, veliki dnevni boravak i kuhinju, dva kupatila, toalet, ostavu, tri velike terase. Posjeduje i zatvoreni bazen koji se može koristiti tokom cijele godine. Površina stambenog prostora u prizemlju je 158.26m2, a na prvom spratu 108.24m2. Kod objekta nalazi se pet parking mjesta, a posjeduje i garažu. Iz kuće se pruža panoramski pogled prema gradu i moru. Prodaje se kompletno završena (do namještaja).  

Standort auf der Karte

Bjelisi, Montenegro
Ausbildung
Gesundheitspflege
Essen & Trinken
Finanzen
Freizeit

