  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Podgorica
  4. Hütte Kuća 370 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica

Hütte Kuća 370 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica

Podgorica, Montenegro
von
$4,694
;
10
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 28630
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Podgorica
  • Stadt
    Podgorica

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
English English
Izdaje se luksuzno opremljena kuca, povrsine 370m2, na ogradjenom placu od 600m2, na Starom aerodromu. Struktura: ulazni hodnik, dva dnevna boravka, kuhinja, trpezarija, pet spavacih soba, dva kupatila, dva garderobera, tri terase i garaza. Na placu se nalazi i pomocni objekat, kao i manji poslovni prostor. U kuci je instalirano parno grijanje, video nadzor, a kapija je na daljinsko otvaranje. Izdaje se na duzi vremenski period, uz obavezan depozit!

Standort auf der Karte

Podgorica, Montenegro
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Finanzen

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Hütte Kuća 63 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$1,056
Hütte House and plot for sale in the settlement of Ibričevina
Ljube Nenadovica, Montenegro
von
$176,042
Hüttendorf ADRIA MONTENEGRO
Herceg Novi, Montenegro
von
$84,371
Hütte Kuća 220 m² na Prodaju – Bar
Velembusi, Montenegro
von
$308,073
Hütte House in the settlement Bjeliši in Bar
Bjelisi, Montenegro
von
$554,531
Sie sehen gerade
Hütte Kuća 370 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$4,694
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Hütte Kuća 200 m² na Prodaju – Spuž, Danilovgrad
Hütte Kuća 200 m² na Prodaju – Spuž, Danilovgrad
Hütte Kuća 200 m² na Prodaju – Spuž, Danilovgrad
Hütte Kuća 200 m² na Prodaju – Spuž, Danilovgrad
Hütte Kuća 200 m² na Prodaju – Spuž, Danilovgrad
Hütte Kuća 200 m² na Prodaju – Spuž, Danilovgrad
Hütte Kuća 200 m² na Prodaju – Spuž, Danilovgrad
Spuz, Montenegro
von
$293,403
Prodaju se dvije kuća u Donje Grbe, neposrednoj blizini magistralnog puta Podgorica Danilovgrad.Prva kuća je u potpunosti opremljena i ima 200m2. Prvi nivo ima prostranu dnevnu sobu sa izlazom na terasu, kuhinju, toalet i spavaću sobu. Na spratu se nalaze tri spavaće sobe sa kupatilom i dvij…
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Hütte Kuća 90 m² na Izdavanje – Virpazar, Bar
Hütte Kuća 90 m² na Izdavanje – Virpazar, Bar
Hütte Kuća 90 m² na Izdavanje – Virpazar, Bar
Hütte Kuća 90 m² na Izdavanje – Virpazar, Bar
Hütte Kuća 90 m² na Izdavanje – Virpazar, Bar
Alle anzeigen Hütte Kuća 90 m² na Izdavanje – Virpazar, Bar
Hütte Kuća 90 m² na Izdavanje – Virpazar, Bar
Virpazar, Montenegro
von
$587
Izdaje se dvosobna kuća na Virpazaru, površine 90 m², sa dvorištem od 250 m², po cijeni od 500 € mjesečno. Kuća se nalazi u mirnom okruženju, idealnom za odmor ili miran porodični život. Raspolaže sa dvije spavaće sobe i funkcionalnim rasporedom prostorija. Biće slobodna za useljenje od oktobra
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Hütte Kuća 300 m² na Prodaju – Podgorica
Hütte Kuća 300 m² na Prodaju – Podgorica
Hütte Kuća 300 m² na Prodaju – Podgorica
Hütte Kuća 300 m² na Prodaju – Podgorica
Hütte Kuća 300 m² na Prodaju – Podgorica
Alle anzeigen Hütte Kuća 300 m² na Prodaju – Podgorica
Hütte Kuća 300 m² na Prodaju – Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$880,208
Jedinstven i šarmantan mini hotel ima 300m2. Izuzetnog stila i opremljenosti, sastoji se od 6 apartmana. Nalazi se na placu od 1.170m2. Nekretnina posjeduje i manji ljetnikovac. Predstavlja sjajnu investiciju i postoji mogućnost zakupa
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Montenegro
Eine Auswahl traditioneller Steinhäuser in Montenegro, die modernen Villen in nichts nachstehen
02.05.2025
Eine Auswahl traditioneller Steinhäuser in Montenegro, die modernen Villen in nichts nachstehen
Aufenthaltserlaubnis in Montenegro: Alle Möglichkeiten, sie zu erhalten und die Nuancen, die Sie kennen sollten
15.04.2025
Aufenthaltserlaubnis in Montenegro: Alle Möglichkeiten, sie zu erhalten und die Nuancen, die Sie kennen sollten
Grundsteuern in Montenegro
17.02.2025
Grundsteuern in Montenegro
So kaufen Sie Immobilien in Montenegro: Analyse der Preise nach Region und Kaufverfahren
02.12.2024
So kaufen Sie Immobilien in Montenegro: Analyse der Preise nach Region und Kaufverfahren
“Montenegro ist das beste Land der Welt, um im Ruhestand zu leben laut Forbes.” Wie kann ein Kunde ein Haus in Montenegro mit der Hilfe eines Experten kaufen?
04.09.2023
“Montenegro ist das beste Land der Welt, um im Ruhestand zu leben laut Forbes.” Wie kann ein Kunde ein Haus in Montenegro mit der Hilfe eines Experten kaufen?
Rating der besten Städte in Montenegro für den Immobilienkauf
14.05.2021
Rating der besten Städte in Montenegro für den Immobilienkauf
Alle Veröffentlichungen anzeigen