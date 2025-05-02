  1. Realting.com
Hütte Kuća 215 m² na Prodaju – Luštica, Tivat

Radovici, Montenegro
von
$528,125
;
4
ID: 28399
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort

  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Tivat
  • Dorf
    Radovici

Über den Komplex

Investiciona prilika u blizini Luštice Bay! Predstavljamo kuću apartmanskog tipa, idealnu za život, odmor ili turističku djelatnost — smještenu na samo 250 metara od ekskluzivnog kompleksa Luštica Bay. 📐 Površina kuće: 215 m² + prostrane terase🌿 Plac: 666 m² (dvorište 506 m²)📊 Predviđena gradnja do: 472 m² BGP 🏠 Kuća se sastoji od tri etaže:• Prva etaža: dvosoban stan sa dnevnim boravkom, kuhinjom, trpezarijom, dva mokra čvora, ostavom i velikom terasom• Druga i treća etaža: po pet soba sa sopstvenim kupatilima i terasama, plus dodatna dnevna soba 🚗 Pristup direktno sa ulice, obezbijeđen parking i uređeno dvorište.📍 Lokacija koja spaja mir, prirodu i prestižan komšiluk Luštice.

Standort auf der Karte

Radovici, Montenegro
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus.
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Realting.com
