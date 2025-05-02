Hütte Kuća 215 m² na Prodaju – Luštica, Tivat

Ermöglichen Sie die Anzeige von Website-Inhalten und den Zugriff auf Funktionen. Diese Art von Cookies wird nur für den ordnungsgemäßen Betrieb der Website verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Eine Deaktivierung ist nicht möglich, ohne die Funktion der Website zu beeinträchtigen.
Investiciona prilika u blizini Luštice Bay!
Predstavljamo kuću apartmanskog tipa, idealnu za život, odmor ili turističku djelatnost — smještenu na samo 250 metara od ekskluzivnog kompleksa Luštica Bay.
📐 Površina kuće: 215 m² + prostrane terase🌿 Plac: 666 m² (dvorište 506 m²)📊 Predviđena gradnja do: 472 m² BGP
🏠 Kuća se sastoji od tri etaže:• Prva etaža: dvosoban stan sa dnevnim boravkom, kuhinjom, trpezarijom, dva mokra čvora, ostavom i velikom terasom• Druga i treća etaža: po pet soba sa sopstvenim kupatilima i terasama, plus dodatna dnevna soba
🚗 Pristup direktno sa ulice, obezbijeđen parking i uređeno dvorište.📍 Lokacija koja spaja mir, prirodu i prestižan komšiluk Luštice.
Standort auf der Karte
Radovici, Montenegro
