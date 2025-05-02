  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Igalo
  4. Wohnquartier Stan 27 m² na Prodaju – Centar, Herceg Novi

Wohnquartier Stan 27 m² na Prodaju – Centar, Herceg Novi

Igalo, Montenegro
von
$83,326
;
6
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 28367
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Herceg Novi
  • Stadt
    Igalo

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
English English
Na prodaju luksuzno opremljena garsonjera sa pogledom na more u modernoj novoizgradjenoj zgradi u Herceg Novom.Garsenjera je ukupne povrsine 27m2 i nalazi se na prvom spratu zgrade.Prodaje se namjesten, idealna za za izdavanje tokom sezone ili na duze.Nalazi se na svega 500m od mora!

Standort auf der Karte

Igalo, Montenegro
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Finanzen

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnanlage ParkSide Tivat
Tivat, Montenegro
von
$115,727
Wohngebäude Premium dom v centre goroda
Bar, Montenegro
von
$79,517
Wohnanlage Apartments in a new building with a pool in Tivat
Tivat, Montenegro
von
$161,681
Wohnviertel Stan 24 m² na Prodaju – Autobuska Stanica, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$103,278
Wohnanlage Residential complex in Radanovići
Radanovici, Montenegro
von
$98,171
Sie sehen gerade
Wohnquartier Stan 27 m² na Prodaju – Centar, Herceg Novi
Igalo, Montenegro
von
$83,326
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Jednosoban stan, 42m2, Stari Aerodrom
Wohnviertel Jednosoban stan, 42m2, Stari Aerodrom
Wohnviertel Jednosoban stan, 42m2, Stari Aerodrom
Wohnviertel Jednosoban stan, 42m2, Stari Aerodrom
Wohnviertel Jednosoban stan, 42m2, Stari Aerodrom
Podgorica, Montenegro
von
$528
Izdaje se jednosoban stan na Starom Aerodromu.Stan je ukupje kvadrature 42m2 i nalazi se na drugom spratu zgrade.Pogled na bulevar i novi Dadi Kompleks.Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude WooW Ivanovici by MDRealty
Wohngebäude WooW Ivanovici by MDRealty
Wohngebäude WooW Ivanovici by MDRealty
Wohngebäude WooW Ivanovici by MDRealty
Wohngebäude WooW Ivanovici by MDRealty
Alle anzeigen Wohngebäude WooW Ivanovici by MDRealty
Wohngebäude WooW Ivanovici by MDRealty
Boreti, Montenegro
von
$125,815
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 5
Fläche 88–115 m²
5 Immobilienobjekte 5
Wir präsentieren Ihnen einen neuen aufregenden Wohnkomplex im malerischen Feriengebiet Becici. Dieses Projekt verkörpert den Traum eines Hauses am Meer und bietet den meisten Wohnungen einen unvergleichlichen Meerblick. Dieser Komplex wurde mithilfe fortschrittlicher Bautechnologien entwi…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
114.7
407,184
Wohnung 3 zimmer
88.0
268,492 – 289,145
Immobilienagentur
MD Realty
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Stari Aerodrom, Garsonjera, Prodaja
Wohnviertel Stari Aerodrom, Garsonjera, Prodaja
Wohnviertel Stari Aerodrom, Garsonjera, Prodaja
Wohnviertel Stari Aerodrom, Garsonjera, Prodaja
Wohnviertel Stari Aerodrom, Garsonjera, Prodaja
Wohnviertel Stari Aerodrom, Garsonjera, Prodaja
Podgorica, Montenegro
von
$96,236
Prodaje se garsonjera – Stari aerodrom   📍 Lokacija: Stari aerodrom 🏠 Površina: 31 m² 🏢 Sprat: poslednji sprat zgrade Zetagradnje ✨ Pogodnost: odlična za život i kao investicija 💶 Cijena: 82.000 €   Garsonjera se nalazi u modernoj zgradi Zetagradnje, dobro održavanoj i na odličnoj lokaciji. …
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Montenegro
Eine Auswahl traditioneller Steinhäuser in Montenegro, die modernen Villen in nichts nachstehen
02.05.2025
Eine Auswahl traditioneller Steinhäuser in Montenegro, die modernen Villen in nichts nachstehen
Aufenthaltserlaubnis in Montenegro: Alle Möglichkeiten, sie zu erhalten und die Nuancen, die Sie kennen sollten
15.04.2025
Aufenthaltserlaubnis in Montenegro: Alle Möglichkeiten, sie zu erhalten und die Nuancen, die Sie kennen sollten
Grundsteuern in Montenegro
17.02.2025
Grundsteuern in Montenegro
So kaufen Sie Immobilien in Montenegro: Analyse der Preise nach Region und Kaufverfahren
02.12.2024
So kaufen Sie Immobilien in Montenegro: Analyse der Preise nach Region und Kaufverfahren
“Montenegro ist das beste Land der Welt, um im Ruhestand zu leben laut Forbes.” Wie kann ein Kunde ein Haus in Montenegro mit der Hilfe eines Experten kaufen?
04.09.2023
“Montenegro ist das beste Land der Welt, um im Ruhestand zu leben laut Forbes.” Wie kann ein Kunde ein Haus in Montenegro mit der Hilfe eines Experten kaufen?
Rating der besten Städte in Montenegro für den Immobilienkauf
14.05.2021
Rating der besten Städte in Montenegro für den Immobilienkauf
Alle Veröffentlichungen anzeigen