Wohnquartier Stan 49 m² na Izdavanje – Central Point, Podgorica

Podgorica, Montenegro
$822
10
ID: 28535
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort

  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Podgorica
  • Stadt
    Podgorica

Über den Komplex

Izdaje se jednosoban stan, povrsine 42m2 u kompleksu Central Point. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaca soba, kupatilo i terasa. Stan se nalazi na odlicnoj lokaciji, u blizini svih sadrzaja neophodnik za svakodnevni zivot, u blizini trznog centra "Big fashion". Nalazi se u gradi koja posjeduje lift, a ulaz se redovno odrzava. Izdaje se na duzi vremenski period, uz obavezan depozit!

Standort auf der Karte

Podgorica, Montenegro
Ausbildung
Gesundheitspflege

Wohnquartier Stan 49 m² na Izdavanje – Central Point, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$822
