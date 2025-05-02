  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Podgorica
  4. Wohnquartier Stan 200 m² na Izdavanje – Gorica C, Podgorica

Wohnquartier Stan 200 m² na Izdavanje – Gorica C, Podgorica

Podgorica, Montenegro
von
$3,286
;
10
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 28415
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Podgorica
  • Stadt
    Podgorica

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
English English
Izdaje se prostran i lijepo opremljen četvorosoban stan površine 200m², smješten na drugom spratu moderne zgrade sa liftom, na jednoj od najtraženijih lokacija u Podgorici – Gorica C. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, cetiri spavace sobe, dva kupatila, ostava i terasa. Stan je idealan za porodice ili poslovne ljude koji traže udoban i reprezentativan prostor u mirnom i elitnom dijelu grada. U blizini se nalaze ambasade, škole, vrtići i brojni drugi sadržaji. Izdaje se na duži vremenski period, uz obavezan depozit!

Standort auf der Karte

Podgorica, Montenegro
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Stan 58 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$763
Wohnanlage Astar Marina
Meljine, Montenegro
von
$299,691
Wohnanlage A new apartment complex with its own infrastructure in the suburbs of Kotor
Kotor, Montenegro
von
$181,838
Wohnviertel Stan 64 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$2,699
Wohnviertel Stan 51 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$587
Sie sehen gerade
Wohnquartier Stan 200 m² na Izdavanje – Gorica C, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$3,286
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Stan 33 m² na Izdavanje – Central Point, Podgorica
Wohnviertel Stan 33 m² na Izdavanje – Central Point, Podgorica
Wohnviertel Stan 33 m² na Izdavanje – Central Point, Podgorica
Wohnviertel Stan 33 m² na Izdavanje – Central Point, Podgorica
Wohnviertel Stan 33 m² na Izdavanje – Central Point, Podgorica
Alle anzeigen Wohnviertel Stan 33 m² na Izdavanje – Central Point, Podgorica
Wohnviertel Stan 33 m² na Izdavanje – Central Point, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$528
Izdaje se luksuzno opremljena garsonjera u Central Pointu!Garsonjera ne posjeduje balkon!Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit!
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Stan 47 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica
Wohnviertel Stan 47 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica
Wohnviertel Stan 47 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica
Wohnviertel Stan 47 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica
Wohnviertel Stan 47 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica
Alle anzeigen Wohnviertel Stan 47 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica
Wohnviertel Stan 47 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$704
Jednosoban i nov jednosoban stan od 47m2 nalazi se u Central Pointu.  Lociran na prvom spratu zgrade, modernog dizajna, stan je spreman za useljenje
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Stan 24 m² na Prodaju – Bijeli Do, Budva
Wohnviertel Stan 24 m² na Prodaju – Bijeli Do, Budva
Wohnviertel Stan 24 m² na Prodaju – Bijeli Do, Budva
Wohnviertel Stan 24 m² na Prodaju – Bijeli Do, Budva
Wohnviertel Stan 24 m² na Prodaju – Bijeli Do, Budva
Wohnviertel Stan 24 m² na Prodaju – Bijeli Do, Budva
Wohnviertel Stan 24 m² na Prodaju – Bijeli Do, Budva
Budva, Montenegro
von
$73,938
Prodaje se namještena garsonjera, površine 24m², smještena na prizemlju stambene zgrade, u naselju Bijeli Do, Budva.   Struktura: ulazni prostor, dnevni boravak sa kuhinjom i kupatilom. Garsonjera posjeduje i ostavu.   Smještena je na mirnoj lokaciji, pogodnoj za život ili rentiranje
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Montenegro
Eine Auswahl traditioneller Steinhäuser in Montenegro, die modernen Villen in nichts nachstehen
02.05.2025
Eine Auswahl traditioneller Steinhäuser in Montenegro, die modernen Villen in nichts nachstehen
Aufenthaltserlaubnis in Montenegro: Alle Möglichkeiten, sie zu erhalten und die Nuancen, die Sie kennen sollten
15.04.2025
Aufenthaltserlaubnis in Montenegro: Alle Möglichkeiten, sie zu erhalten und die Nuancen, die Sie kennen sollten
Grundsteuern in Montenegro
17.02.2025
Grundsteuern in Montenegro
So kaufen Sie Immobilien in Montenegro: Analyse der Preise nach Region und Kaufverfahren
02.12.2024
So kaufen Sie Immobilien in Montenegro: Analyse der Preise nach Region und Kaufverfahren
“Montenegro ist das beste Land der Welt, um im Ruhestand zu leben laut Forbes.” Wie kann ein Kunde ein Haus in Montenegro mit der Hilfe eines Experten kaufen?
04.09.2023
“Montenegro ist das beste Land der Welt, um im Ruhestand zu leben laut Forbes.” Wie kann ein Kunde ein Haus in Montenegro mit der Hilfe eines Experten kaufen?
Rating der besten Städte in Montenegro für den Immobilienkauf
14.05.2021
Rating der besten Städte in Montenegro für den Immobilienkauf
Alle Veröffentlichungen anzeigen