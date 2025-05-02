Wohnquartier Stan 46 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica

Ermöglichen Sie die Anzeige von Website-Inhalten und den Zugriff auf Funktionen. Diese Art von Cookies wird nur für den ordnungsgemäßen Betrieb der Website verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Eine Deaktivierung ist nicht möglich, ohne die Funktion der Website zu beeinträchtigen.
Izdaje se jednosoban stan sa garažom – Stari Aerodrom, zgrada Venture – 550 € mjesečno
U ponudi za izdavanje je potpuno nov, neuseljavan jednosoban stan sa garažnim mjestom, smješten u kvalitetnoj zgradi Venture na Starom Aerodromu. Stan se nalazi na prvom spratu, površine 46 m² i opremljen je novim, modernim namještajem i tehnikom.
Zgrada se nalazi na odličnoj lokaciji, u neposrednoj blizini doma zdravlja, osnovne škole, marketa i ostalih važnih sadržaja. Mirno okruženje, dobra povezanost sa ostalim djelovima grada i dostupnost svih životnih potreba čine ovaj stan idealnim za udoban gradski život.
Stan se sastoji od:
Dnevne sobe sa kuhinjom i trpezarijom
Spavaće sobe
KupatilaTerase
U cijenu zakupa je uključeno garažno mjesto, što je velika prednost u ovom dijelu grada.
Mjesečna cijena: 550 €
Stan je odmah useljiv.
Podgorica, Montenegro
