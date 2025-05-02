Wohnquartier Stan 46 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica

  1. Realting.com
Podgorica, Montenegro
von
$645
;
9
ID: 28378
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort

  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Podgorica
  • Stadt
    Podgorica

Über den Komplex

Izdaje se jednosoban stan sa garažom – Stari Aerodrom, zgrada Venture – 550 € mjesečno U ponudi za izdavanje je potpuno nov, neuseljavan jednosoban stan sa garažnim mjestom, smješten u kvalitetnoj zgradi Venture na Starom Aerodromu. Stan se nalazi na prvom spratu, površine 46 m² i opremljen je novim, modernim namještajem i tehnikom. Zgrada se nalazi na odličnoj lokaciji, u neposrednoj blizini doma zdravlja, osnovne škole, marketa i ostalih važnih sadržaja. Mirno okruženje, dobra povezanost sa ostalim djelovima grada i dostupnost svih životnih potreba čine ovaj stan idealnim za udoban gradski život. Stan se sastoji od: Dnevne sobe sa kuhinjom i trpezarijom Spavaće sobe KupatilaTerase U cijenu zakupa je uključeno garažno mjesto, što je velika prednost u ovom dijelu grada. Mjesečna cijena: 550 € Stan je odmah useljiv.

Standort auf der Karte

Podgorica, Montenegro
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Finanzen

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Stan 71 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$763
Wohnviertel Stan 49 m² na Izdavanje – Central Point, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$822
Wohnviertel Stan 47 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$528
Wohnanlage A new apartment complex with its own infrastructure in the suburbs of Kotor
Kotor, Montenegro
von
$181,838
Wohnanlage New premium district of Luštica Bay — Heights
Radovici, Montenegro
von
$370,797
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Sprachen
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnviertel Stan 85 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Wohnviertel Stan 85 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Wohnviertel Stan 85 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Wohnviertel Stan 85 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Wohnviertel Stan 85 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Alle anzeigen Wohnviertel Stan 85 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Wohnviertel Stan 85 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$234,722
Prodaje se nenamjsten dvosoban stan, povrsine 85m2, u Centru. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, dvije spavace sobe, kupatilo, toalet i terasa. Smjesten je na drugom spratu stambene zgrade, koja ne posjeduje lift. U okruženju se nalaze državne institucije, nota…
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Wohnviertel Stan 67 m² na Prodaju – Tivat
Wohnviertel Stan 67 m² na Prodaju – Tivat
Wohnviertel Stan 67 m² na Prodaju – Tivat
Wohnviertel Stan 67 m² na Prodaju – Tivat
Wohnviertel Stan 67 m² na Prodaju – Tivat
Tivat, Montenegro
von
$248,806
Prodaje se stan površine 67.24 m2, po strukturi dvosoban, u mirnom naselju u Tivtu, svega pola kilometra od obale. Stan se nalazi na četvrtom spratu, koji je i poslednji i ima pogled na more. Postoji mogućnost kupovine garažnog parking mjesta, kao i parking mjesta ispred zgrade. Aerodrom T…
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Realting.com
Gehen
