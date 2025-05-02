Wohnquartier Stan 45 m² na Prodaju – Centar, Cetinje

  1. Realting.com
  2. Montenegro
  Stan 45 m² na Prodaju – Centar, Cetinje

Stan 45 m² na Prodaju – Centar, Cetinje

3 Sportski centar, Montenegro
von
$110,319
;
6
ID: 28176
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort

Über den Komplex

Prodajem jednosoban stan (45m2) u novogradnji na Cetinju, naselje Gruda. Stan je kompletno opremljen. Posjeduje balkon i istočno je orjentisan i nalazi se na prizemlju. U cijenu je uključeno parking mjesto ispred zgrade i ostava (10m2) koja se nalazi u podrumu.  

Standort auf der Karte

3 Sportski centar, Montenegro
