  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Podgorica
  4. Wohnquartier Stan 228 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica

Wohnquartier Stan 228 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica

Podgorica, Montenegro
von
$3,756
;
9
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 28266
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Podgorica
  • Stadt
    Podgorica

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
English English
Izdaje se četvorosoban stan površine 228 m² u novijoj zgradi u naselju Preko Morače, na drugom spratu. Jedna od soba je master spavaća soba sa sopstvenim garderoberom i kupatilom. Stan ima ukupno tri kupatila, ostavu, kao i ogroman balkon koji se prostire duž čitavog stana. U cijenu zakupa uključene su i dvije garaže. Nalazi se na odličnoj lokaciji, u blizini svih važnih sadržaja. Mjesečna renta iznosi 3.200 €.

Standort auf der Karte

Podgorica, Montenegro
Ausbildung
Gesundheitspflege

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Stan 240 m² na Prodaju – Dobre Vode, Bar
Dobra Voda, Montenegro
von
$445,972
Wohnviertel Stan 56 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$1,115
Wohnviertel Stan 95 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$275,799
Wohnviertel Stan 64 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$2,699
Wohnviertel Stan 51 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$179,563
Sie sehen gerade
Wohnquartier Stan 228 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$3,756
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Stan 57 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Wohnviertel Stan 57 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Wohnviertel Stan 57 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Wohnviertel Stan 57 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Wohnviertel Stan 57 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Wohnviertel Stan 57 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Wohnviertel Stan 57 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$704
Izdaje se dvosoban stan u City kvartu, iza Delte, površine 57 m², na četvrtom spratu zgrade. Stan je funkcionalnog rasporeda, nalazi se na atraktivnoj lokaciji u blizini tržnog centra, marketa, restorana i svih važnih sadržaja. Mjesečna kirija iznosi 600 €. Idealno za parove ili porodice koj…
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Apartments in a 5 star hotel on the first line in Budva
Wohnanlage Apartments in a 5 star hotel on the first line in Budva
Wohnanlage Apartments in a 5 star hotel on the first line in Budva
Wohnanlage Apartments in a 5 star hotel on the first line in Budva
Wohnanlage Apartments in a 5 star hotel on the first line in Budva
Alle anzeigen Wohnanlage Apartments in a 5 star hotel on the first line in Budva
Wohnanlage Apartments in a 5 star hotel on the first line in Budva
Budva, Montenegro
von
$818,298
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 11
Ein neues luxuriöses 5-Sterne-Hotel befindet sich in Budva, Montenegro 10 Meter vom Meer entfernt. Das Wahrzeichen des Komplexes ist seine exklusive Lage auf der ersten Linie, Panoramafenster mit Blick auf das Meer und die Anwesenheit einer eigenen Infrastruktur.Insgesamt verfügt das Hotel ü…
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Sprachen
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnviertel Stan 42 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Wohnviertel Stan 42 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Wohnviertel Stan 42 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Wohnviertel Stan 42 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Wohnviertel Stan 42 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Wohnviertel Stan 42 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Wohnviertel Stan 42 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$126,750
Lijepo namješten jednosoban stan dostupan za prodaju u Podgorici.Zgrada se nalazi na Zabjelu, pored osnovne škole. Stan je smješten na drugom spratu, a zgrad ima lift. Površine je 42m2, odličnog rasporeda i izuzetno prozračan i osvijetljen.U sklopu cijene je i garažno mjesto u suterenu predv…
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Montenegro
Eine Auswahl traditioneller Steinhäuser in Montenegro, die modernen Villen in nichts nachstehen
02.05.2025
Eine Auswahl traditioneller Steinhäuser in Montenegro, die modernen Villen in nichts nachstehen
Aufenthaltserlaubnis in Montenegro: Alle Möglichkeiten, sie zu erhalten und die Nuancen, die Sie kennen sollten
15.04.2025
Aufenthaltserlaubnis in Montenegro: Alle Möglichkeiten, sie zu erhalten und die Nuancen, die Sie kennen sollten
Grundsteuern in Montenegro
17.02.2025
Grundsteuern in Montenegro
So kaufen Sie Immobilien in Montenegro: Analyse der Preise nach Region und Kaufverfahren
02.12.2024
So kaufen Sie Immobilien in Montenegro: Analyse der Preise nach Region und Kaufverfahren
“Montenegro ist das beste Land der Welt, um im Ruhestand zu leben laut Forbes.” Wie kann ein Kunde ein Haus in Montenegro mit der Hilfe eines Experten kaufen?
04.09.2023
“Montenegro ist das beste Land der Welt, um im Ruhestand zu leben laut Forbes.” Wie kann ein Kunde ein Haus in Montenegro mit der Hilfe eines Experten kaufen?
Rating der besten Städte in Montenegro für den Immobilienkauf
14.05.2021
Rating der besten Städte in Montenegro für den Immobilienkauf
Alle Veröffentlichungen anzeigen