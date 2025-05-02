  1. Realting.com
Wohnquartier Stan 40 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica

Podgorica, Montenegro
von
$587
;
4
ID: 28180
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort

  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Podgorica
  • Stadt
    Podgorica

Über den Komplex

Izdaje se jednosoban lijepo opremljen stan povrsine 40m2. Stan se nalazi na odlicnoj lokaciji u ulici 4. jula u novoj zgradi Razvrsja.Cijena: 500€

Standort auf der Karte

Podgorica, Montenegro
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

