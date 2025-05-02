  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Podgorica
  4. Wohnquartier Stan 49 m² na Prodaju – Blok Ix, Podgorica

Wohnquartier Stan 49 m² na Prodaju – Blok Ix, Podgorica

Podgorica, Montenegro
von
$190,125
;
9
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 28310
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Podgorica
  • Stadt
    Podgorica

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
English English
Prodaje se jednosoban stan površine 49 m² u ulici Baku, na prvom spratu stambene zgrade. Stan je polu namješten, opremljen kvalitetnim Daikin klima uređajima, i posjeduje označeno parking mjesto koje je ograđeno rampom. Nalazi se na odličnoj lokaciji, pogodnoj za miran i komforan život, u blizini svih potrebnih sadržaja. Cijena: 162.000 €.

Standort auf der Karte

Podgorica, Montenegro
Ausbildung
Gesundheitspflege

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Stan 55 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$528
Wohnviertel Stan 148 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$762,847
Wohnviertel Stan 85 m² na Prodaju – Rozino, Budva
Budva, Montenegro
von
$293,403
Wohnviertel Stan 74 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$880
Wohnviertel Stan 49 m² na Izdavanje – Central Point, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$822
Sie sehen gerade
Wohnquartier Stan 49 m² na Prodaju – Blok Ix, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$190,125
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Stan 70 m² na Izdavanje – Blok Ix, Podgorica
Wohnviertel Stan 70 m² na Izdavanje – Blok Ix, Podgorica
Wohnviertel Stan 70 m² na Izdavanje – Blok Ix, Podgorica
Wohnviertel Stan 70 m² na Izdavanje – Blok Ix, Podgorica
Wohnviertel Stan 70 m² na Izdavanje – Blok Ix, Podgorica
Alle anzeigen Wohnviertel Stan 70 m² na Izdavanje – Blok Ix, Podgorica
Wohnviertel Stan 70 m² na Izdavanje – Blok Ix, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$763
Izdaje se opremljen dvosoban stan u Bloku 9!Stan je ukupne kvadrature 70m2 i nalazi se na prizemlju!Parking oki zgrade!Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit!
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Stan 75 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Wohnviertel Stan 75 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Wohnviertel Stan 75 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Wohnviertel Stan 75 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Wohnviertel Stan 75 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Alle anzeigen Wohnviertel Stan 75 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Wohnviertel Stan 75 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$822
Izdaje se dvosoban stan ukupne kvadrature 75m2 u City Kvartu.Stan se nalazi na prvom spratu i kompletno je opremljen za zivot.Depozit obavezan!
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Izdaje se prostran trosoban stan od 130m2 u Dalmatinskoj ulici
Wohnviertel Izdaje se prostran trosoban stan od 130m2 u Dalmatinskoj ulici
Wohnviertel Izdaje se prostran trosoban stan od 130m2 u Dalmatinskoj ulici
Wohnviertel Izdaje se prostran trosoban stan od 130m2 u Dalmatinskoj ulici
Wohnviertel Izdaje se prostran trosoban stan od 130m2 u Dalmatinskoj ulici
Alle anzeigen Wohnviertel Izdaje se prostran trosoban stan od 130m2 u Dalmatinskoj ulici
Wohnviertel Izdaje se prostran trosoban stan od 130m2 u Dalmatinskoj ulici
Dalmatinska, Montenegro
von
$1,526
Površine 130 m², stan je smješten na trećem spratu manje stambene zgrade. Iako zgrada nema lift, ova nekretnina nudi izuzetnu udobnost i funkcionalan raspored, čineći je savršenim izborom za porodičan život.🔹 Raspored:Stan se sastoji od velikog dnevnog boravka koji je povezan sa trpezarijom …
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Montenegro
Eine Auswahl traditioneller Steinhäuser in Montenegro, die modernen Villen in nichts nachstehen
02.05.2025
Eine Auswahl traditioneller Steinhäuser in Montenegro, die modernen Villen in nichts nachstehen
Aufenthaltserlaubnis in Montenegro: Alle Möglichkeiten, sie zu erhalten und die Nuancen, die Sie kennen sollten
15.04.2025
Aufenthaltserlaubnis in Montenegro: Alle Möglichkeiten, sie zu erhalten und die Nuancen, die Sie kennen sollten
Grundsteuern in Montenegro
17.02.2025
Grundsteuern in Montenegro
So kaufen Sie Immobilien in Montenegro: Analyse der Preise nach Region und Kaufverfahren
02.12.2024
So kaufen Sie Immobilien in Montenegro: Analyse der Preise nach Region und Kaufverfahren
“Montenegro ist das beste Land der Welt, um im Ruhestand zu leben laut Forbes.” Wie kann ein Kunde ein Haus in Montenegro mit der Hilfe eines Experten kaufen?
04.09.2023
“Montenegro ist das beste Land der Welt, um im Ruhestand zu leben laut Forbes.” Wie kann ein Kunde ein Haus in Montenegro mit der Hilfe eines Experten kaufen?
Rating der besten Städte in Montenegro für den Immobilienkauf
14.05.2021
Rating der besten Städte in Montenegro für den Immobilienkauf
Alle Veröffentlichungen anzeigen