  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Podgorica
  4. Wohnquartier Stan 45 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica

Wohnquartier Stan 45 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica

Podgorica, Montenegro
von
$587
;
6
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 28153
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Podgorica
  • Stadt
    Podgorica

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
English English
🏠 Izdaje se jednosoban stan 📍 Ulica Veliše Mugoše 📐 45 m² ✨ Može za stanovanje ili kancelarijski prostor 💶 Cijena: 500 € 🚪 Odmah useljiv

Standort auf der Karte

Podgorica, Montenegro
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Transport
Finanzen
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Stan 55 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$411
Wohnanlage A new residential complex in Tivat
Tivat, Montenegro
von
$165,401
Wohnviertel Stan 45 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$763
Wohnviertel Stan 43 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$587
Wohnviertel Jednosoban stan, Central Point, Izdavanje
Podgorica, Montenegro
von
$822
Sie sehen gerade
Wohnquartier Stan 45 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$587
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnanlage with a seafront swimming pool in Igalo
Wohnanlage with a seafront swimming pool in Igalo
Wohnanlage with a seafront swimming pool in Igalo
Wohnanlage with a seafront swimming pool in Igalo
Wohnanlage with a seafront swimming pool in Igalo
Alle anzeigen Wohnanlage with a seafront swimming pool in Igalo
Wohnanlage with a seafront swimming pool in Igalo
Igalo, Montenegro
von
$159,375
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 3
Fläche 78–82 m²
2 Immobilienobjekte 2
Neue moderne Wohnanlage mit einem Pool und einer eigenen Infrastruktur in Igalo, 300 Meter vom Meer entfernt.Die Anlage liegt günstig in ruhiger Lage, nur 5 Gehminuten vom Sandstrand und 7 km entfernt. lange Promenade, eine der malerischsten in Montenegro, die das Zentrum des touristischen L…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
78.0
275,294
Wohnung 2 zimmer
82.0
307,956
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Sprachen
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnviertel Stan 91 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Wohnviertel Stan 91 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Wohnviertel Stan 91 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Wohnviertel Stan 91 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Wohnviertel Stan 91 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Alle anzeigen Wohnviertel Stan 91 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Wohnviertel Stan 91 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$245,285
Prodaje se trosoban stan površine 91 m², u naselju Preko Morače, u zgradi novije gradnje. Stan se nalazi na četvrtom spratu, bez lifta, i raspoređen je kao dupleks – zauzima i poslednji sprat zgrade. Prostor je funkcionalno organizovan, idealan za porodični život, a lokacija je mirna i dobro…
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Stan 45 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica
Wohnviertel Stan 45 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica
Wohnviertel Stan 45 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica
Wohnviertel Stan 45 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica
Wohnviertel Stan 45 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$469
Izdaje se nenamjesten jednosoban stan u Ulici 4. Jula u Podgorici.Stan se nalazi na 3. Spratu novoizgradjene zgrade Zetagradnje.Zgrada posjeduje 2 lifta.Stan posjeduje kuhinju sa svim potrebnim elementima i masinu za ves!Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit!
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Montenegro
Eine Auswahl traditioneller Steinhäuser in Montenegro, die modernen Villen in nichts nachstehen
02.05.2025
Eine Auswahl traditioneller Steinhäuser in Montenegro, die modernen Villen in nichts nachstehen
Aufenthaltserlaubnis in Montenegro: Alle Möglichkeiten, sie zu erhalten und die Nuancen, die Sie kennen sollten
15.04.2025
Aufenthaltserlaubnis in Montenegro: Alle Möglichkeiten, sie zu erhalten und die Nuancen, die Sie kennen sollten
Grundsteuern in Montenegro
17.02.2025
Grundsteuern in Montenegro
So kaufen Sie Immobilien in Montenegro: Analyse der Preise nach Region und Kaufverfahren
02.12.2024
So kaufen Sie Immobilien in Montenegro: Analyse der Preise nach Region und Kaufverfahren
“Montenegro ist das beste Land der Welt, um im Ruhestand zu leben laut Forbes.” Wie kann ein Kunde ein Haus in Montenegro mit der Hilfe eines Experten kaufen?
04.09.2023
“Montenegro ist das beste Land der Welt, um im Ruhestand zu leben laut Forbes.” Wie kann ein Kunde ein Haus in Montenegro mit der Hilfe eines Experten kaufen?
Rating der besten Städte in Montenegro für den Immobilienkauf
14.05.2021
Rating der besten Städte in Montenegro für den Immobilienkauf
Alle Veröffentlichungen anzeigen