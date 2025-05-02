  1. Realting.com
Wohnquartier Stan 51 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica

Podgorica, Montenegro
$179,563
ID: 28167
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort

  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Podgorica
  • Stadt
    Podgorica

Über den Komplex

Na prodaju jednosoban, namješten stan od 51 m² u City Kvartu, 5. sprat, južna orijentacija. Svijetao i funkcionalan, sa dnevnim boravkom, spavaćom sobom, kupatilom i terasom. Stan se prodaje kompletno namješten i trenutno je izdat pouzdanom zakupcu po cijeni od 550 € mjesečno (ugovor na godinu dana) – odlična investicija!U cijenu je ukljucena ostava u suterenu.

Standort auf der Karte

Podgorica, Montenegro
Finanzen

