  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Podgorica
  4. Wohnquartier Stan 40 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica

Wohnquartier Stan 40 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica

Podgorica, Montenegro
von
$103,278
;
9
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 28486
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Podgorica
  • Stadt
    Podgorica

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
English English
Prodaje se polunamješten jednosoban stan površine 40m², smješten na šestom spratu stambene zgrade sa liftom, na Starom Aerodromu. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak sa kuhinjom i trpezarijom, spavaća soba i kupatilo. Stan posjeduje francuske balkone, koji mu daju dodatnu prozračnost i svjetlost. Istočna orijentacija osigurava prijatnu jutarnju svjetlost. Nalazi se na odličnoj lokaciji, u blizini vrtića, škole, marketa i restorana, što ga čini idealnim za stanovanje ili izdavanje. Zgrada ima privatni parking sa rampom za stanare. ACijena: 88.000€.

Standort auf der Karte

Podgorica, Montenegro
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Finanzen

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Stan 54 m² na Prodaju – Petrovac, Budva
Petrovac, Montenegro
von
$170,174
Wohnviertel Stan 60 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$469
Wohnanlage Apartments in a new residential complex in Budva
Budva, Montenegro
von
$154,823
Wohnviertel Stan 68 m² na Prodaju – Pobrežje, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$205,382
Wohnviertel Stan 36 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$645
Sie sehen gerade
Wohnquartier Stan 40 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$103,278
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnanlage Riviera — a premium residential complex in Budva on the first coastline
Wohnanlage Riviera — a premium residential complex in Budva on the first coastline
Wohnanlage Riviera — a premium residential complex in Budva on the first coastline
Wohnanlage Riviera — a premium residential complex in Budva on the first coastline
Wohnanlage Riviera — a premium residential complex in Budva on the first coastline
Alle anzeigen Wohnanlage Riviera — a premium residential complex in Budva on the first coastline
Wohnanlage Riviera — a premium residential complex in Budva on the first coastline
Budva, Montenegro
von
$510,825
Etagenzahl 15
Riviera Wohnanlage und Fünf-Sterne-Hotel — Luxus leben am Ufer der Adria.Riviera ist die Verkörperung von Premium-Lifestyle im Herzen der Budva Riviera. Eine einzigartige Lage direkt am Meer, zeitgenössische Architektur der „İki Design Group“ und sorgfältig gestaltete Details schaffen eine A…
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Sprachen
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnviertel Stan 72 m² na Prodaju – Donja Lastva, Tivat
Wohnviertel Stan 72 m² na Prodaju – Donja Lastva, Tivat
Wohnviertel Stan 72 m² na Prodaju – Donja Lastva, Tivat
Wohnviertel Stan 72 m² na Prodaju – Donja Lastva, Tivat
Wohnviertel Stan 72 m² na Prodaju – Donja Lastva, Tivat
Alle anzeigen Wohnviertel Stan 72 m² na Prodaju – Donja Lastva, Tivat
Wohnviertel Stan 72 m² na Prodaju – Donja Lastva, Tivat
Donja Lastva, Montenegro
von
$404,896
Prodaje se dvosoban stan u Tivtu, na izuzetnoj lokaciji u Donjoj Lastvi, svega 100 m od obale. Stan je površine 72 m2, nalazi se na drugom spratu novoizgrađenog objekta i ima pogled prema moru. Stan je kompletno opremljen. Posjeduje parking mjesto ispred zgrade
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Stan 50 m² na Izdavanje – Tološi, Podgorica
Wohnviertel Stan 50 m² na Izdavanje – Tološi, Podgorica
Wohnviertel Stan 50 m² na Izdavanje – Tološi, Podgorica
Wohnviertel Stan 50 m² na Izdavanje – Tološi, Podgorica
Wohnviertel Stan 50 m² na Izdavanje – Tološi, Podgorica
Alle anzeigen Wohnviertel Stan 50 m² na Izdavanje – Tološi, Podgorica
Wohnviertel Stan 50 m² na Izdavanje – Tološi, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$763
Izdaje se lijepo opremljen jednosoban stan, površine 50m2, na drugom spratu stambene zgrade, u Tološkoj šumi. Struktura: ulazni hodik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaca soba, kupatilo, ostava i terasa. Stan se nalazi u zgradi koja posjeduje lift, a ulaz se redovno održava. Ispr…
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Montenegro
Eine Auswahl traditioneller Steinhäuser in Montenegro, die modernen Villen in nichts nachstehen
02.05.2025
Eine Auswahl traditioneller Steinhäuser in Montenegro, die modernen Villen in nichts nachstehen
Aufenthaltserlaubnis in Montenegro: Alle Möglichkeiten, sie zu erhalten und die Nuancen, die Sie kennen sollten
15.04.2025
Aufenthaltserlaubnis in Montenegro: Alle Möglichkeiten, sie zu erhalten und die Nuancen, die Sie kennen sollten
Grundsteuern in Montenegro
17.02.2025
Grundsteuern in Montenegro
So kaufen Sie Immobilien in Montenegro: Analyse der Preise nach Region und Kaufverfahren
02.12.2024
So kaufen Sie Immobilien in Montenegro: Analyse der Preise nach Region und Kaufverfahren
“Montenegro ist das beste Land der Welt, um im Ruhestand zu leben laut Forbes.” Wie kann ein Kunde ein Haus in Montenegro mit der Hilfe eines Experten kaufen?
04.09.2023
“Montenegro ist das beste Land der Welt, um im Ruhestand zu leben laut Forbes.” Wie kann ein Kunde ein Haus in Montenegro mit der Hilfe eines Experten kaufen?
Rating der besten Städte in Montenegro für den Immobilienkauf
14.05.2021
Rating der besten Städte in Montenegro für den Immobilienkauf
Alle Veröffentlichungen anzeigen