Wohnquartier Stan 62 m² na Prodaju – Autobuska Stanica, Podgorica

Podgorica, Montenegro
$176,042
ID: 28240
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort

  Grundstück
    Montenegro
  Nachbarschaft
    Gemeinde Podgorica
  Stadt
    Podgorica

Über den Komplex

Prodaje se opremljen dvosoban stan u blizini Gintasa.Stan se nalazi na petom spratu (nije poslednji) u starogradnji.Ukupna kvadratura 62m2 i posjeduje podrum od 5m2 koji je uracunat u cijenu.Iza zgrade se nalazi javni parking.

Standort auf der Karte

Podgorica, Montenegro
Sie sehen gerade
Wohnquartier Stan 62 m² na Prodaju – Autobuska Stanica, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$176,042
