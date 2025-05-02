  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Podgorica
  4. Wohnquartier Stan 30 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica

Wohnquartier Stan 30 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica

Podgorica, Montenegro
von
$112,667
;
3
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 28160
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Podgorica
  • Stadt
    Podgorica

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
English English
Prodaje se funkcionalna i potpuno opremliena garsonjera povrsine 30m2, smjestena u atraktivnom naselju City kvart. Stan je spreman za useljenje, sa urednim vlasnistvom 1/1 i ukljucuje mali balkon.   • Cijena: 96.000€ (fiksno) • Parking mjesto obezbijedjeno • Orijentacija: ka dvorisnoj strani - bez buke • Lokacija: odlicna povezanost, trzni centar Big Fashion (Delta) udaljen svega 3 minuta hoda  

Standort auf der Karte

Podgorica, Montenegro
Ausbildung
Gesundheitspflege
Essen & Trinken
Finanzen

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Stan 64 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$232,844
Wohnviertel Stan 82 m² na Prodaju – Dobrota, Kotor
Dobrota, Montenegro
von
$880,208
Wohnviertel Stan 73 m² na Izdavanje – Centar, Cetinje
3 Sportski centar, Montenegro
von
$140,833
Wohnviertel Modern furnished two-bedroom apartment in Tivat
Donja Lastva, Montenegro
von
$404,896
Wohngebäude
Bar, Montenegro
von
$122,293
Sie sehen gerade
Wohnquartier Stan 30 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$112,667
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Prodaja, Budva, Dvosoban stan
Wohnviertel Prodaja, Budva, Dvosoban stan
Wohnviertel Prodaja, Budva, Dvosoban stan
Wohnviertel Prodaja, Budva, Dvosoban stan
Wohnviertel Prodaja, Budva, Dvosoban stan
Wohnviertel Prodaja, Budva, Dvosoban stan
Budva, Montenegro
von
$194,819
Prodaja – Namješten dvosoban stan 67m², Budva (Dubovica)   📍 Lokacija: Dubovica, u blizini Mega Mall-a, Budva 🏢 Zgrada sa dva lifta, stan na 3. spratu Detalji stana: Površina: 67 m² Struktura: dnevni boravak sa kuhinjom i trpezarijom, 2 spavaće sobe, 2 kupatila, 2 terase Stan je namješten i…
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Stan 27 m² na Prodaju – Bečići, Budva
Wohnviertel Stan 27 m² na Prodaju – Bečići, Budva
Wohnviertel Stan 27 m² na Prodaju – Bečići, Budva
Wohnviertel Stan 27 m² na Prodaju – Bečići, Budva
Becici, Montenegro
von
$109,146
Nova zgrada u Rafailovićima – moderan život nadomak moraU mirnom dijelu Rafailovića, na odličnoj lokaciji koja pruža i privatnost i blizinu obale, u toku je izgradnja savremenog stambenog objekta sa prostranim terasama i panoramskim pogledom na more.Investicija sa karakterom – mir, pogled i …
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Herceg Novi, Montenegro
von
$124,986
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 4
🗝️ Eine schlüsselfertige Wohnung an der Küste der Perle der Adria💹 In diesem Stadium werden 20% AusbeuteMögliche Raten bis Dezember 2026📍Herzen-Novi, Montenegro🏨 Bereitschaft der Einrichtung Dezember 2026Gelegen entlang der Adriaküste, eine kleine Stadt mit atemberaubender natürlicher Schönh…
Immobilienagentur
Зарубежная недвижимость
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Зарубежная недвижимость
Sprachen
English, Русский
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Montenegro
Eine Auswahl traditioneller Steinhäuser in Montenegro, die modernen Villen in nichts nachstehen
02.05.2025
Eine Auswahl traditioneller Steinhäuser in Montenegro, die modernen Villen in nichts nachstehen
Aufenthaltserlaubnis in Montenegro: Alle Möglichkeiten, sie zu erhalten und die Nuancen, die Sie kennen sollten
15.04.2025
Aufenthaltserlaubnis in Montenegro: Alle Möglichkeiten, sie zu erhalten und die Nuancen, die Sie kennen sollten
Grundsteuern in Montenegro
17.02.2025
Grundsteuern in Montenegro
So kaufen Sie Immobilien in Montenegro: Analyse der Preise nach Region und Kaufverfahren
02.12.2024
So kaufen Sie Immobilien in Montenegro: Analyse der Preise nach Region und Kaufverfahren
“Montenegro ist das beste Land der Welt, um im Ruhestand zu leben laut Forbes.” Wie kann ein Kunde ein Haus in Montenegro mit der Hilfe eines Experten kaufen?
04.09.2023
“Montenegro ist das beste Land der Welt, um im Ruhestand zu leben laut Forbes.” Wie kann ein Kunde ein Haus in Montenegro mit der Hilfe eines Experten kaufen?
Rating der besten Städte in Montenegro für den Immobilienkauf
14.05.2021
Rating der besten Städte in Montenegro für den Immobilienkauf
Alle Veröffentlichungen anzeigen