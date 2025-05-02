Wohnquartier Stan 81 m² na Prodaju – Sutomore, Bar

  1. Realting.com
  Stan 81 m² na Prodaju – Sutomore, Bar

Stan 81 m² na Prodaju – Sutomore, Bar

Sutomore, Montenegro
von
$117,361
;
6
ID: 28347
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort

  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Bar
  • Stadt
    Sutomore

Über den Komplex

Na prodaju trosoban duplex kod hotela Akapulko!Stan je ukupne kvadrature 81m2 a upisan je u listu nepokretnosti 48m. Nalazi se na 4. Spratu u zgradi bez lifta. Sastoji se od dnevne sobe, trpezarije, kuhinje, kupatila i spavace sobe na prvom nivou.  Dok je drugi nivo spojen unutrasnjim stepenicama koje vode do dvije spavace sobe i galerije! Nalazi se u blizini plaze i idealan je za investiciju i za zivot!

Standort auf der Karte

Sutomore, Montenegro
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Finanzen
Freizeit

