  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Podgorica
  4. Wohnquartier Stan 70 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica

Wohnquartier Stan 70 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica

Podgorica, Montenegro
von
$704
;
9
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 28351
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Podgorica
  • Stadt
    Podgorica

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
English English
Izdaje se konforan dvosoban stan na Zabjelu.Stan je ukupne kvadrature 70m2 i nalazi se na prvom spratu starije zgrade.Stan je renoviran i kompletno opremljen za zivot.Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit.

Standort auf der Karte

Podgorica, Montenegro
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Transport
Finanzen

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel One bedroom apartment in Verde Village
M 10, Montenegro
von
$146,701
Wohnviertel Stan 103 m² na Izdavanje – Momišići, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$2,347
Wohnviertel Stan 48 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$150,222
Wohnviertel City Kvart, Garsonjera, Prodaja
Podgorica, Montenegro
von
$63,375
Wohnviertel Stan 41 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$469
Sie sehen gerade
Wohnquartier Stan 70 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$704
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Stan 85 m² na Izdavanje – Blok V, Podgorica
Wohnviertel Stan 85 m² na Izdavanje – Blok V, Podgorica
Wohnviertel Stan 85 m² na Izdavanje – Blok V, Podgorica
Wohnviertel Stan 85 m² na Izdavanje – Blok V, Podgorica
Wohnviertel Stan 85 m² na Izdavanje – Blok V, Podgorica
Alle anzeigen Wohnviertel Stan 85 m² na Izdavanje – Blok V, Podgorica
Wohnviertel Stan 85 m² na Izdavanje – Blok V, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$939
Izdaje se dvosoban stan površine 85 m² u Bloku 5, smješten na visokom prizemlju stambene zgrade. Stan je kompletno namješten, prostran i funkcionalnog rasporeda. Nalazi se na odličnoj lokaciji sa svim potrebnim sadržajima u blizini. Mjesečna kirija iznosi 800 €
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage on the Lustica peninsula
Wohnanlage on the Lustica peninsula
Wohnanlage on the Lustica peninsula
Wohnanlage on the Lustica peninsula
Wohnanlage on the Lustica peninsula
Alle anzeigen Wohnanlage on the Lustica peninsula
Wohnanlage on the Lustica peninsula
Krasici, Montenegro
von
$523,126
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Fläche 130–328 m²
3 Immobilienobjekte 3
Eine neue hochmoderne Wohnanlage der Premiumklasse im Jugendstil auf der Halbinsel Lustica im Dorf Krasici. Sie können zwischen zweigeschossigen Duplex-Wohnungen oder eingeschossigen Lofts mit Zugang zum Pool wählen. Auf dem Gebiet der Anlage gibt es einen privaten Innenhof mit einem Ruheber…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
157.0
621,074
Wohnung 2 zimmer
129.6
594,668
Villa
328.0
2,11M
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Sprachen
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnanlage with pool in Kumbor
Wohnanlage with pool in Kumbor
Wohnanlage with pool in Kumbor
Wohnanlage with pool in Kumbor
Wohnanlage with pool in Kumbor
Alle anzeigen Wohnanlage with pool in Kumbor
Wohnanlage with pool in Kumbor
Kumbor, Montenegro
von
$142,874
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 3
Fläche 43–76 m²
2 Immobilienobjekte 2
Eine neue moderne Wohnanlage im malerischen Dorf Kumbor, nur 6 km von der Stadt Herceg Novi entfernt. Die Entfernung zum Meer beträgt nur 300 m und das luxuriöse Resort Portonovi ist nur 800 m entfernt.Vorteile dieses Angebots:• Atemberaubender Meerblick – jede Wohnung bietet atemberaubende …
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
43.2
190,037
Wohnung 2 zimmer
76.0
351,966
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Sprachen
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Montenegro
Eine Auswahl traditioneller Steinhäuser in Montenegro, die modernen Villen in nichts nachstehen
02.05.2025
Eine Auswahl traditioneller Steinhäuser in Montenegro, die modernen Villen in nichts nachstehen
Aufenthaltserlaubnis in Montenegro: Alle Möglichkeiten, sie zu erhalten und die Nuancen, die Sie kennen sollten
15.04.2025
Aufenthaltserlaubnis in Montenegro: Alle Möglichkeiten, sie zu erhalten und die Nuancen, die Sie kennen sollten
Grundsteuern in Montenegro
17.02.2025
Grundsteuern in Montenegro
So kaufen Sie Immobilien in Montenegro: Analyse der Preise nach Region und Kaufverfahren
02.12.2024
So kaufen Sie Immobilien in Montenegro: Analyse der Preise nach Region und Kaufverfahren
“Montenegro ist das beste Land der Welt, um im Ruhestand zu leben laut Forbes.” Wie kann ein Kunde ein Haus in Montenegro mit der Hilfe eines Experten kaufen?
04.09.2023
“Montenegro ist das beste Land der Welt, um im Ruhestand zu leben laut Forbes.” Wie kann ein Kunde ein Haus in Montenegro mit der Hilfe eines Experten kaufen?
Rating der besten Städte in Montenegro für den Immobilienkauf
14.05.2021
Rating der besten Städte in Montenegro für den Immobilienkauf
Alle Veröffentlichungen anzeigen