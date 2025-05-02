Wohnquartier Stan 45 m² na Prodaju – Lustica, Tivat

  1. Realting.com
Stan 45 m² na Prodaju – Lustica, Tivat

Radovici, Montenegro
$394,333
5
ID: 28223
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort

  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Tivat
  • Dorf
    Radovici

Über den Komplex

Prodaje se garsonjera površine 45 m² sa balkonom, smještena u naselju Centrale, svega 5 minuta vožnje do mora. Stan se nalazi na prvom spratu i posjeduje parking mjesto, kao i malu ostavu od 2,5 m². Kao vlasnik, imate pravo na korišćenje glavne plaže na Luštici i posebne popuste u svim restoranima i barovima na kompleksu. U sezoni se stan može izdavati po prosječnoj cijeni od 250–300 € po noći, što ga čini odličnom investicionom prilikom. Cijena: 336.000 €.

Standort auf der Karte

Radovici, Montenegro
Essen & Trinken
Freizeit

