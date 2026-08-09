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Hotels in Region Kreta, Griechenland

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Heraklion
14
Heraklion Municipal Unit
14
Provinz Heraklion
14
Provinz Agios Nikolaos
5
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41 immobilienobjekt total found
Hotel 750 m² in Provinz Heraklion, Griechenland
Hotel 750 m²
Provinz Heraklion, Griechenland
Fläche 750 m²
Hotel zum Verkauf in einem außergewöhnlich entwickelten Touristengebiet mit einer Gesamtfläc…
$1,42M
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Hotel 540 m² in Region Kreta, Griechenland
Hotel 540 m²
Region Kreta, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 540 m²
Zu verkaufen ist das Hotel mit einer Gesamtfläche von 540 qm. m in der Altstadt der Präfektu…
$1,77M
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Hotel 8 500 m² in Region Kreta, Griechenland
Hotel 8 500 m²
Region Kreta, Griechenland
Fläche 8 500 m²
Zu verkaufen ein Hotel 4 * in der Region Chania auf der Insel Kreta. Das Hotel besteht aus 1…
Preis auf Anfrage
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Hotel in Almirida, Griechenland
Hotel
Almirida, Griechenland
Etagenzahl 2
$2,32M
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Hotel 550 m² in Region Kreta, Griechenland
Hotel 550 m²
Region Kreta, Griechenland
Fläche 550 m²
Hotel mit Leuchtturm Blick in den alten venezianischen Hafen von Chania Im Herzen des alten …
$3,07M
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Hotel 1 000 m² in Provinz Heraklion, Griechenland
Hotel 1 000 m²
Provinz Heraklion, Griechenland
Fläche 1 000 m²
Hotel zum Verkauf in Heraklion Präfektur, Kreta – 1.000 qm mit 20 Wohnungen & Privater Pool …
$3,78M
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Hotel 970 m² in Provinz Heraklion, Griechenland
Hotel 970 m²
Provinz Heraklion, Griechenland
Fläche 970 m²
Hotelkomplex zum Verkauf in Guves, Heraklion Nur 999 Meter vom nächsten Strand entfernt, mit…
$2,55M
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Hotel 1 300 m² in Provinz Heraklion, Griechenland
Hotel 1 300 m²
Provinz Heraklion, Griechenland
Fläche 1 300 m²
ZU VERKAUFEN: HOTEL COMPLEX IN STALIDA, CRETE Objektübersicht: Dieses im Jahre 1981 erbaute …
$1,71M
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Hotel 480 m² in Provinz Heraklion, Griechenland
Hotel 480 m²
Provinz Heraklion, Griechenland
Fläche 480 m²
Zum Verkauf angeboten ein Wohnungsmietgeschäft in Limenas Hersonissos, Präfektur Heraklion. …
$1,06M
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Hotel 1 411 m² in Provinz Heraklion, Griechenland
Hotel 1 411 m²
Provinz Heraklion, Griechenland
Fläche 1 411 m²
Zum Verkauf angeboten ein Hotel mit 42 Zimmern in Limenas Hersonissos. Gesamtraumfläche 1411…
$3,47M
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Hotel 1 400 m² in Kalo Chorio, Griechenland
Hotel 1 400 m²
Kalo Chorio, Griechenland
Fläche 1 400 m²
Zu verkaufen ist ein Apart-Hotel mit einer Fläche von 1400 qm in Lassithi. Das Hotel besteht…
$1,01M
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Hotel 1 m² in Provinz Agios Nikolaos, Griechenland
Hotel 1 m²
Provinz Agios Nikolaos, Griechenland
Schlafräume 15
Anzahl der Badezimmer 15
Fläche 1 m²
Objekt-Code: HPS4181 - Hotel FOR SALE für € 12.500.000 . Dieses 1 qm eingerichtete Hotel bef…
$14,39M
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Hotel 2 500 m² in Provinz Heraklion, Griechenland
Hotel 2 500 m²
Provinz Heraklion, Griechenland
Fläche 2 500 m²
Hotel 2.500 m2 mit 73 Zimmern & Pool – Gouves, Kreta ✔️ Entfernung vom Meer: 700 m ✔️ Entfe…
Preis auf Anfrage
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Hotel in Agia Marina, Griechenland
Hotel
Agia Marina, Griechenland
Dieses Hotel zum Verkauf in Chania, Kreta, befindet sich in der besten Touristengegend von A…
$1,12M
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Hotel 790 m² in Agios Nikolaos, Griechenland
Hotel 790 m²
Agios Nikolaos, Griechenland
Fläche 790 m²
Wir bieten zum Verkauf ein Hotel mit einer Fläche von 790 qm in Lassithi auf Kreta an. Das H…
$3,54M
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Hotel in Platanias, Griechenland
Hotel
Platanias, Griechenland
Dieses Hotel zum Verkauf in Platanias Chania Kreta liegt 100 m vom Strand von Platanias entf…
$2,06M
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Hotel 570 m² in Region Kreta, Griechenland
Hotel 570 m²
Region Kreta, Griechenland
Schlafräume 9
Fläche 570 m²
Verkaufen – Hotel in Chania Zentrum Entdecken Sie dieses hervorragende Hotel im historischen…
$2,51M
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Hotel 600 m² in Provinz Rethymnon, Griechenland
Hotel 600 m²
Provinz Rethymnon, Griechenland
Fläche 600 m²
Zum Verkauf eine Wohnung Komplex von 600 qm auf der Insel Kreta. Der Komplex besteht aus 5 W…
$2,72M
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Hotel in Plaka, Griechenland
Hotel
Plaka, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Dieser Villakomplex zum Verkauf in Apokoronas, Chania befindet sich im Dorf Plaka auf einer …
$3,48M
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Hotel in Galatas, Griechenland
Hotel
Galatas, Griechenland
Dieses unglaubliche Hotel zum Verkauf in Agioi Apostoloi, Chania ist ein Investor Traum. Die…
$1,77M
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Hotel in Tavronitis, Griechenland
Hotel
Tavronitis, Griechenland
Dieses kleine Hotel zum Verkauf in Chania Kreta liegt an der Hauptstraße des Dorfes Tavronit…
$1,53M
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Hotel 280 m² in Provinz Heraklion, Griechenland
Hotel 280 m²
Provinz Heraklion, Griechenland
Schlafräume 7
Fläche 280 m²
Stone Hotel Complex – Damasta, Heraklion, Kreta Eine einzigartige Investitionsmöglichkeit im…
$413,248
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Hotel 2 060 m² in Provinz Heraklion, Griechenland
Hotel 2 060 m²
Provinz Heraklion, Griechenland
Fläche 2 060 m²
Hotel zum Verkauf in zentraler Lage in der Stadt. Consists of Untergeschoss 170 m2. Erdgesch…
Preis auf Anfrage
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Hotel in Kolimbari, Griechenland
Hotel
Kolimbari, Griechenland
Schlafräume 10
Anzahl der Badezimmer 10
Dieses Hotel zum Verkauf befindet sich in Kolymbari, Platanias, Chania. Direkt am Meer auf e…
$1,89M
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Hotel 455 m² in Region Kreta, Griechenland
Hotel 455 m²
Region Kreta, Griechenland
Schlafräume 12
Fläche 455 m²
Zu verkaufen Hotel von 455 qm auf Kreta. Das Hotel verfügt über 3 Ebenen. Das Erdgeschoss be…
$1,12M
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Hotel 300 m² in Ierapetra, Griechenland
Hotel 300 m²
Ierapetra, Griechenland
Fläche 300 m²
Zu verkaufen Apartmentkomplex in Koutsounari bei Ierapetra. Der Komplex hat eine Gesamtfläch…
$519,867
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Hotel 256 m² in Platanos, Griechenland
Hotel 256 m²
Platanos, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 256 m²
Zum Verkauf Hotel von 256 qm in Kreta. Das Hotel verfügt über 2 Stockwerke. Erdgeschoss best…
$531,319
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Hotel 1 800 m² in Provinz Heraklion, Griechenland
Hotel 1 800 m²
Provinz Heraklion, Griechenland
Fläche 1 800 m²
Zu verkaufen ein Hotel neben dem Strand mit herrlichem Blick auf das Meer in der Präfektur v…
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Hotel 1 100 m² in Epano Elounda, Griechenland
Hotel 1 100 m²
Epano Elounda, Griechenland
Fläche 1 100 m²
Zum Verkauf Hotelkomplex "Aparthotel" mit Gesamtfläche von 1100 qm in Elounda. Der Komplex b…
$5,04M
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Hotel 850 m² in Kalathas, Griechenland
Hotel 850 m²
Kalathas, Griechenland
Fläche 850 m²
Zum Verkauf Hotel in Akrotiri, Chania. Auf einem Grundstück von 1020 qm. Hotel zu verkaufen …
$3,43M
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