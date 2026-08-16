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Hotels in Gemeinde Sithonia, Griechenland

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Gemeindebezirk Sithonia
34
Nikiti
15
Neos Marmaras
9
Toroni Municipal Unit
4
38 immobilienobjekte total found
Hotel 1 500 m² in Gemeinde Sithonia, Griechenland
Hotel 1 500 m²
Gemeinde Sithonia, Griechenland
Fläche 1 500 m²
Fantastische Gelegenheit für zukünftige Investitionsentwicklung mit atemberaubendem Meerblic…
$3,30M
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Halkidiki Properties
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Hotel 500 m² in Ormos Panagias, Griechenland
Hotel 500 m²
Ormos Panagias, Griechenland
Fläche 500 m²
Hotel Vor dem Meer, an einem bemerkenswerten Ort in Sithonia, im kleinen Paradies von Halkid…
$7,52M
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Halkidiki Properties
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Hotel 540 m² in Nikiti, Griechenland
Hotel 540 m²
Nikiti, Griechenland
Schlafräume 17
Anzahl der Badezimmer 17
Fläche 540 m²
Immobiliencode: HPS270 - Hotel ZU VERKAUFEN in Sithonia Nikiti für € 2.000.000. Diese 540 qm…
$3,22M
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Hotel 1 760 m² in Gemeinde Sithonia, Griechenland
Hotel 1 760 m²
Gemeinde Sithonia, Griechenland
Fläche 1 760 m²
Ideale Gelegenheit, in ein florierendes Hotelgeschäft in malerisches Chalkidiki, Griechenlan…
$1,37M
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Halkidiki Properties
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Hotel 420 m² in Neos Marmaras, Griechenland
Hotel 420 m²
Neos Marmaras, Griechenland
Fläche 420 m²
🏨 Hotel am Meer zum Verkauf – Neos Marmaras, Halkidiki Luxus-Hotel von 420 qm zum Verkauf, a…
Preis auf Anfrage
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Grekodom Development
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Hotel 650 m² in Neos Marmaras, Griechenland
Hotel 650 m²
Neos Marmaras, Griechenland
Schlafräume 13
Anzahl der Badezimmer 13
Fläche 650 m²
Objekt-Code: HPS4423 - Hotel FOR SALE in Sithonia Neos Marmaras für € 1.000.000 . Dieses 650…
$1,16M
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TekceTekce
Hotel 500 m² in Gemeinde Sithonia, Griechenland
Hotel 500 m²
Gemeinde Sithonia, Griechenland
Fläche 500 m²
Hotel in begehbarer Entfernung vom Meer, an einem bemerkenswerten Ort in Sithonia, im Herzen…
$911,280
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Halkidiki Properties
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Hotel 1 350 m² in Nikiti, Griechenland
Hotel 1 350 m²
Nikiti, Griechenland
Schlafräume 28
Anzahl der Badezimmer 24
Fläche 1 350 m²
Objekt-Code: HPS5332 - Hotel FOR SALE in Sithonia Nikiti für € 3.000.000 . Dieses 1350 m2 mö…
$3,45M
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Hotel 1 183 m² in Nikiti, Griechenland
Hotel 1 183 m²
Nikiti, Griechenland
Schlafräume 25
Anzahl der Badezimmer 25
Fläche 1 183 m²
Immobiliencode: HPS3139 - Hotel ZU VERKAUFEN in Sithonia Nikiti für € 3.500.000. Diese 698 q…
$5,75M
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Hotel 600 m² in Gemeinde Sithonia, Griechenland
Hotel 600 m²
Gemeinde Sithonia, Griechenland
Fläche 600 m²
Hotel in begehbarer Entfernung vom Meer, an einem bemerkenswerten Ort in Sithonia, im Herzen…
$1,82M
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Halkidiki Properties
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Hotel 1 200 m² in Toroni, Griechenland
Hotel 1 200 m²
Toroni, Griechenland
Schlafräume 10
Anzahl der Badezimmer 10
Fläche 1 200 m²
Objekt-Code: HPS3789 - Hotel FOR SALE in Toroni Zentrum für € 2.750.000 . Dieses 1200 m2 möb…
$3,16M
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Hotel 150 m² in Nikiti, Griechenland
Hotel 150 m²
Nikiti, Griechenland
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 150 m²
Property Code: HPS4447 - Hotel FOR SALE in Sithonia Nikiti for € 500.000 . This 150.00 sq. …
$581,150
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Hotel 510 m² in Nikiti, Griechenland
Hotel 510 m²
Nikiti, Griechenland
Schlafräume 11
Anzahl der Badezimmer 11
Fläche 510 m²
Immobiliencode: HPS3249 - Hotel ZU VERKAUFEN in Sithonia Nikiti für € 1.400.000. Diese 510 q…
$1,96M
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Hotel 650 m² in Nikiti, Griechenland
Hotel 650 m²
Nikiti, Griechenland
Fläche 650 m²
Ideale Investitionsmöglichkeit in Halkidiki, Griechenland. Hotelimmobilie zum Verkauf in Sit…
$4,33M
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Halkidiki Properties
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Hotel 1 400 m² in Neos Marmaras, Griechenland
Hotel 1 400 m²
Neos Marmaras, Griechenland
Fläche 1 400 m²
Zu verkaufen, ein 3-Sterne-Geschäftshotel mit einem Pool in Neos Marmaras, Paradisos Bereich…
$3,54M
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Grekodom Development
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Hotel 224 m² in Gemeinde Sithonia, Griechenland
Hotel 224 m²
Gemeinde Sithonia, Griechenland
Fläche 224 m²
Verkauf 1/3 des Aparthotels auf der Halbinsel Sithonia. Das Gebiet des Hotels ist 224 qm und…
$885,531
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Grekodom Development
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Hotel 1 780 m² in Sykia, Griechenland
Hotel 1 780 m²
Sykia, Griechenland
Fläche 1 780 m²
Verkauf: 1.780 m2 Hotel auf einem 8.382 m2. Grundstück in Sithonia Das Hotel liegt im Herze…
$1,77M
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Grekodom Development
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Hotel 580 m² in Nikiti, Griechenland
Hotel 580 m²
Nikiti, Griechenland
Schlafräume 18
Anzahl der Badezimmer 18
Fläche 580 m²
Objekt-Code: HPS4820 - Hotel FOR SALE in Sithonia Nikiti für € 1.500.000 . Dieses 580 m2 möb…
$1,73M
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Hotel 706 m² in Nikiti, Griechenland
Hotel 706 m²
Nikiti, Griechenland
Fläche 706 m²
Hotel in begehbarer Entfernung vom Meer, an einem bemerkenswerten Ort in Sithonia, im Herzen…
$3,42M
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Halkidiki Properties
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Hotel 450 m² in Neos Marmaras, Griechenland
Hotel 450 m²
Neos Marmaras, Griechenland
Fläche 450 m²
Seafront Hotel zum Verkauf in Sithonia, Chalkidiki – 450 m2. Eine seltene Gelegenheit, ein D…
$1,89M
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Grekodom Development
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Hotel 200 m² in Nikiti, Griechenland
Hotel 200 m²
Nikiti, Griechenland
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 200 m²
Objekt-Code: HPS3788 - Hotel FOR SALE in Sithonia Nikiti für € 2.000.000 . Dieses 200 m2 möb…
$2,30M
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Hotel 685 m² in Neos Marmaras, Griechenland
Hotel 685 m²
Neos Marmaras, Griechenland
Fläche 685 m²
Der Komplex der gemieteten Wohnungen befindet sich in einer grünen Gegend von ca. 6000 qm un…
$1,42M
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Grekodom Development
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Hotel 1 000 m² in Gemeinde Sithonia, Griechenland
Hotel 1 000 m²
Gemeinde Sithonia, Griechenland
Fläche 1 000 m²
Entdecken Sie eine seltene Gelegenheit, in Ihr eigenes Hotel in der malerischen Region von H…
$2,85M
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Halkidiki Properties
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Hotel in Nikiti, Griechenland
Hotel
Nikiti, Griechenland
Schlafräume 16
Anzahl der Badezimmer 16
Das Hotel befindet sich in Ag. Barbara Beach im Dorf Nikiti. Das Hotel besteht aus 2 separat…
$2,43M
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Hotel 730 m² in Gemeinde Sithonia, Griechenland
Hotel 730 m²
Gemeinde Sithonia, Griechenland
Fläche 730 m²
Zu verkaufen Hotel von 730 qm in Sithonia, Chalkidiki. Das Hotel hat eine Ebene. Es gibt: S…
$2,95M
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Grekodom Development
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Hotel 710 m² in Nikiti, Griechenland
Hotel 710 m²
Nikiti, Griechenland
Schlafräume 12
Anzahl der Badezimmer 12
Fläche 710 m²
Property Code: HPS488 - Hotel FOR SALE in Ormilia Metamorfosi for € 3.000.000 . This 710 sq…
$3,45M
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Hotel 200 m² in Nikiti, Griechenland
Hotel 200 m²
Nikiti, Griechenland
Fläche 200 m²
Hotel in begehbarer Entfernung vom Meer, an einem sehr schönen Ort in Sithonia, im kleinen P…
$854,325
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Halkidiki Properties
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Hotel 375 m² in Nikiti, Griechenland
Hotel 375 m²
Nikiti, Griechenland
Fläche 375 m²
Hotel in begehbarer Entfernung vom Meer, an einem bemerkenswerten Ort in Sithonia, im Herzen…
$1,01M
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Halkidiki Properties
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Hotel 1 200 m² in Neos Marmaras, Griechenland
Hotel 1 200 m²
Neos Marmaras, Griechenland
Fläche 1 200 m²
Investieren und bauen Sie Ihr Traumgeschäft in dieser bezaubernden Hotelimmobilie in Halkidi…
$3,99M
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Halkidiki Properties
Sprachen
English
Hotel 1 260 m² in Nikiti, Griechenland
Hotel 1 260 m²
Nikiti, Griechenland
Schlafräume 25
Anzahl der Badezimmer 27
Fläche 1 260 m²
Das im Bau befindliche Hotel befindet sich in einem beliebten Dorf in Nikiti, nur 50 m vom s…
$5,78M
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Eigenschaftstypen in Gemeinde Sithonia

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