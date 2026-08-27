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Hotels in Katerini, Griechenland

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Korinos
3
5 immobilienobjekte total found
Hotel 580 m² in Korinos, Griechenland
Hotel 580 m²
Korinos, Griechenland
Fläche 580 m²
Zu verkaufen ein Hotel von 580qm. in der Region Olympic Riviera. Das Gebäude ist in 3 -Böden…
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Hotel 2 694 m² in Olymbiaki Akti (Strand), Griechenland
Hotel 2 694 m²
Olymbiaki Akti (Strand), Griechenland
Fläche 2 694 m²
Etagenzahl 4
Zum Verkauf: 4-Sterne-Hotel & SPA – Außergewöhnliche Investitionsmöglichkeit an der Olympisc…
$6,34M
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Hotel 700 m² in Korinos, Griechenland
Hotel 700 m²
Korinos, Griechenland
Fläche 700 m²
Zum Verkauf Hotel von 700 qm an der Olympischen Küste. Das Hotel hat eine Ebene. Die Besitze…
$767 461
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Hotel 500 m² in Korinos, Griechenland
Hotel 500 m²
Korinos, Griechenland
Fläche 500 m²
Ein Hotel von 500 qm in der Olympischen Riviera zu verkaufen. Das Gebäude besteht aus sieben…
$944 567
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Hotel 750 m² in Moschopotamos, Griechenland
Hotel 750 m²
Moschopotamos, Griechenland
Fläche 750 m²
Wir bieten Ihnen ein explosives Angebot an! Hotel zum Verkauf im malerischen Bergdorf. Ein z…
$1,89M
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Eigenschaftstypen in Katerini

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