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Hotels in Peloponnes, Westgriechenland und Ionische Inseln, Griechenland

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Gemeinde Korfu-Mitte und Inseln
19
Municipality of Northern Corfu
6
Municipality of Southern Corfu
5
Zakynthos Municipality
4
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68 immobilienobjekte total found
Hotel 410 m² in Barbati, Griechenland
Hotel 410 m²
Barbati, Griechenland
Fläche 410 m²
Moderne private Anlage zum Verkauf auf der Insel Korfu. Der Komplex besteht aus sechs Luxusw…
$2,60M
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Hotel 400 m² in Region der Ionischen Inseln, Griechenland
Hotel 400 m²
Region der Ionischen Inseln, Griechenland
Fläche 400 m²
Ein Mini gemütliches Hotel zum Verkauf an der Ostküste der Insel Korfu. Das Hotel besteht au…
$3,54M
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Hotel 335 m² in Region der Ionischen Inseln, Griechenland
Hotel 335 m²
Region der Ionischen Inseln, Griechenland
Fläche 335 m²
Das Anwesen befindet sich in Agios Gordios, einem sehr beliebten Sommerresort mit einzigarti…
$767,461
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Hotel 480 m² in Region der Ionischen Inseln, Griechenland
Hotel 480 m²
Region der Ionischen Inseln, Griechenland
Schlafräume 12
Fläche 480 m²
Zu verkaufen Hotel von 480 qm auf der Insel Korfu. Das Hotel verfügt über 3 Stockwerke. Erdg…
$1,59M
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Hotel 768 m² in Lakopetra, Griechenland
Hotel 768 m²
Lakopetra, Griechenland
Fläche 768 m²
Das Hotel - Gästehaus befindet sich am Ufer des Resort-Dorfs von Niforeika auf der Halbinsel…
$1,30M
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Hotel 720 m² in Region der Ionischen Inseln, Griechenland
Hotel 720 m²
Region der Ionischen Inseln, Griechenland
Fläche 720 m²
Zu verkaufen, ein vierstöckiges Hotel von 720 qm im Zentrum der Hauptstadt auf der Insel Zak…
$1,06M
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Hotel 800 m² in Kato Agios Markos, Griechenland
Hotel 800 m²
Kato Agios Markos, Griechenland
Fläche 800 m²
Ein Hotelkomplex zum Verkauf im Norden von Korfu, in Sidari! Der Komplex hat eine Gesamtfläc…
$3,52M
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Hotel 4 600 m² in Gemeinde Korfu-Mitte und Inseln, Griechenland
Hotel 4 600 m²
Gemeinde Korfu-Mitte und Inseln, Griechenland
Fläche 4 600 m²
Hotel zum Verkauf auf Korfu – Außergewöhnlicher Wert Location & Übersicht Perfekt positioni…
Preis auf Anfrage
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Hotel 1 200 m² in Region der Ionischen Inseln, Griechenland
Hotel 1 200 m²
Region der Ionischen Inseln, Griechenland
Fläche 1 200 m²
Zu verkaufen Hotel von 1200 Quadratmetern auf der Insel Korfu. Das Hotel hat eine Ebene. Es …
$2,66M
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Hotel 260 m² in Gemeinde Korfu-Mitte und Inseln, Griechenland
Hotel 260 m²
Gemeinde Korfu-Mitte und Inseln, Griechenland
Fläche 260 m²
Zum Verkauf Hotel von 260 qm auf der Insel Korfu. Das Hotel hat eine Ebene. Die Besitzer we…
$472,283
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Hotel 1 460 m² in Municipality of Corinth, Griechenland
Hotel 1 460 m²
Municipality of Corinth, Griechenland
Schlafräume 18
Fläche 1 460 m²
Zu verkaufen Hotel von 1460 qm in den Vororten von Thessaloniki. Das Hotel verfügt über 3 St…
$2,60M
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Hotel 1 184 m² in Region der Ionischen Inseln, Griechenland
Hotel 1 184 m²
Region der Ionischen Inseln, Griechenland
Fläche 1 184 m²
Das Hotel befindet sich auf der Insel Zakinthos am Sandstrand Kalamaki. Die 33 Zimmer des Ho…
$2,89M
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Hotel 950 m² in Gouvia, Griechenland
Hotel 950 m²
Gouvia, Griechenland
Fläche 950 m²
Zum Verkauf, ein Hotel von 950 qm mit dem Grundstück von 9000 qm. Es befindet sich in einem …
$767,461
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Hotel 580 m² in Alykes Potamou, Griechenland
Hotel 580 m²
Alykes Potamou, Griechenland
Schlafräume 8
Fläche 580 m²
Zum Verkauf Hotel von 580 qm auf der Insel Korfu. Das Hotel verfügt über 3 Stockwerke. Erdge…
$3,54M
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Hotel 660 m² in Gemeinde Korfu-Mitte und Inseln, Griechenland
Hotel 660 m²
Gemeinde Korfu-Mitte und Inseln, Griechenland
Fläche 660 m²
Im Süden der Insel Korfu, im Zentrum eines der beliebtesten Dörfer, steht ein Hotel zum Verk…
$944,567
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Hotel 400 m² in Kavos, Griechenland
Hotel 400 m²
Kavos, Griechenland
Fläche 400 m²
Zum Verkauf, ein Hotel von 400 qm in Cavos nur 50 m vom Strand entfernt! Das Anwesen befinde…
$826,496
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Hotel 385 m² in Kato Agios Markos, Griechenland
Hotel 385 m²
Kato Agios Markos, Griechenland
Fläche 385 m²
Wir bieten Ihnen ein Aparthotel von 385 qm in Sidari, nördlich von Korfu. Dieses Hotel ist i…
$826,496
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Hotel 300 m² in Kontokali, Griechenland
Hotel 300 m²
Kontokali, Griechenland
Fläche 300 m²
Es gibt ein separates Hotel - zum Verkauf, das aus zwei Gebäuden und einem Schwimmbad ( 7x15…
$885,531
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Hotel 3 370 m² in Platanos, Griechenland
Hotel 3 370 m²
Platanos, Griechenland
Fläche 3 370 m²
Zum Verkauf Hotel von 3370 qm in Western Peloponnese. Das Hotel hat eine Ebene. Die Besitzer…
$2,13M
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Hotel in Planos, Griechenland
Hotel
Planos, Griechenland
Zum Verkauf, ein zweistöckiges Hotel von 240 qm im Dorf Marineika auf der Insel Zakynthos. D…
$590,354
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Hotel 480 m² in Region der Ionischen Inseln, Griechenland
Hotel 480 m²
Region der Ionischen Inseln, Griechenland
Fläche 480 m²
Hotel zum Verkauf mit einer Fläche von 480 Quadratmetern auf der Insel Korfu. Das Hotel lieg…
$867,067
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Hotel 1 450 m² in Tolo, Griechenland
Hotel 1 450 m²
Tolo, Griechenland
Fläche 1 450 m²
Zu verkaufen Hotel von 1450 qm in Eastern Peloponnese. Das Hotel hat eine Ebene. Die Besitze…
$4,49M
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Hotel 1 734 m² in Platanos, Griechenland
Hotel 1 734 m²
Platanos, Griechenland
Fläche 1 734 m²
Zum Verkauf Hotel von 1734 qm in Western Peloponnese. Das Hotel hat eine Ebene. Die Besitzer…
$944,567
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Hotel 920 m² in Katastari, Griechenland
Hotel 920 m²
Katastari, Griechenland
Fläche 920 m²
Zu verkaufen befindet sich ein wunderschöner Komplex von 920 m² in der Gegend von Alikanas i…
$3,66M
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Hotel 710 m² in Petriti, Griechenland
Hotel 710 m²
Petriti, Griechenland
Fläche 710 m²
Baurahmen710 qm zum Verkauf, bestehend aus 4 Ebenen. In der Unterkunft gibt es ein Grundstüc…
$277,467
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Hotel 740 m² in Gemeinde Korfu-Mitte und Inseln, Griechenland
Hotel 740 m²
Gemeinde Korfu-Mitte und Inseln, Griechenland
Fläche 740 m²
Zum Verkauf, ein schönes Hotel am Meer in der Gegend von Cavos, im Süden von Korfu. Das Hote…
Preis auf Anfrage
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Hotel 2 500 m² in Region der Ionischen Inseln, Griechenland
Hotel 2 500 m²
Region der Ionischen Inseln, Griechenland
Fläche 2 500 m²
Es wird zum Verkauf ein Hotel angeboten, das die Einrichtungen 2.500m2 und 3.000 Grundstück …
$3,19M
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Hotel 1 600 m² in Region der Ionischen Inseln, Griechenland
Hotel 1 600 m²
Region der Ionischen Inseln, Griechenland
Fläche 1 600 m²
Das Hotel befindet sich im Dorf Tsilivi im Südosten der Insel Zakynthos. Der Komplex besteht…
$3,01M
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Hotel 1 000 m² in Lefkada Municipality, Griechenland
Hotel 1 000 m²
Lefkada Municipality, Griechenland
Fläche 1 000 m²
Zum Verkauf, ein 1.000 qm Hotel auf einem 1.500 qm Grundstück auf der Insel Lefkada. Das Ho…
$3,54M
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Hotel 2 577 m² in Gerolimenas, Griechenland
Hotel 2 577 m²
Gerolimenas, Griechenland
Fläche 2 577 m²
Zu verkaufen Hotel von 2577 qm in Westpeloponnes. Das Hotel hat eine Ebene. Ein Blick auf da…
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