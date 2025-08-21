Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Hotels in Pydna Kolindros Municipality, Griechenland

Hotel 340 m² in Methoni, Griechenland
Hotel 340 m²
Methoni, Griechenland
Zimmer 9
Fläche 340 m²
Etagenzahl 2
Zum Verkauf Hotel von 340 qm an der Olympischen Küste. Das Hotel verfügt über 2 Stockwerke. …
$800,401
Hotel 648 m² in Makrygialos, Griechenland
Hotel 648 m²
Makrygialos, Griechenland
Zimmer 16
Fläche 648 m²
Etagenzahl 3
Zu verkaufen Hotel von 648 Quadratmetern an der Olympischen Küste. Das Hotel hat 3 Ebenen. D…
$800,401
Hotel 1 603 m² in Makrygialos, Griechenland
Hotel 1 603 m²
Makrygialos, Griechenland
Zimmer 42
Fläche 1 603 m²
Etagenzahl 3
Zum Verkauf Hotel von 1603 qm an der Olympischen Küste. Das Hotel verfügt über 3 Stockwerke.…
$1,14M
Hotel 600 m² in Pydna Kolindros Municipality, Griechenland
Hotel 600 m²
Pydna Kolindros Municipality, Griechenland
Zimmer 17
Fläche 600 m²
Etagenzahl 3
Hotel zum Verkauf an der olympischen Riviera. Das Drei-Sterne-Hotel - besitzt eine Fläche vo…
$1,26M
