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Hotels in North Aegean, Griechenland

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4 immobilienobjekte total found
Hotel 450 m² in North Aegean, Griechenland
Hotel 450 m²
North Aegean, Griechenland
Fläche 450 m²
Zu verkaufen Hotel von 450 qm auf der Insel Thassos. Das Hotel verfügt über 3 Stockwerke. Ei…
$708,425
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Hotel 800 m² in North Aegean, Griechenland
Hotel 800 m²
North Aegean, Griechenland
Fläche 800 m²
Hotel Immobilien zum Verkauf | Limenas, Thassos In bester Lage in Limenas, der Hauptstadt v…
$1,18M
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Hotel 250 m² in North Aegean, Griechenland
Hotel 250 m²
North Aegean, Griechenland
Fläche 250 m²
Zum Verkauf Hotel von 250 qm auf der Insel Thassos. Das Hotel hat eine Ebene. Ein Blick auf…
$1,53M
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Hotel 143 m² in North Aegean, Griechenland
Hotel 143 m²
North Aegean, Griechenland
Fläche 143 m²
Zum Verkauf Hotel von 143 qm auf der Insel Thassos. Das Hotel verfügt über 2 Stockwerke. Ein…
$649,390
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