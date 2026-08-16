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Hotels in Thessalien - Mittelgriechenland, Griechenland

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24 immobilienobjekte total found
Hotel 630 m² in Thessalien - Mittelgriechenland, Griechenland
Hotel 630 m²
Thessalien - Mittelgriechenland, Griechenland
Fläche 630 m²
Zum Verkauf Hotel von 630 qm auf der Insel Euboea . Das Hotel hat eine Ebene. Ein Blick auf…
$590,354
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Hotel 750 m² in Region Mittelgriechenland, Griechenland
Hotel 750 m²
Region Mittelgriechenland, Griechenland
Fläche 750 m²
Wir bieten Ihnen ein ausgezeichnetes Mini-Hotel am Golf von Kamena Vourla, 10m vom Strand, i…
$2,18M
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Hotel 2 762 m² in Thessalien - Mittelgriechenland, Griechenland
Hotel 2 762 m²
Thessalien - Mittelgriechenland, Griechenland
Fläche 2 762 m²
Zum Verkauf Hotel von 2762 qm auf der Insel Euboea . Das Hotel hat eine Ebene. Ein Blick au…
$2,24M
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Hotel 8 000 m² in Agios Konstantinos, Griechenland
Hotel 8 000 m²
Agios Konstantinos, Griechenland
Fläche 8 000 m²
Zum Verkauf Hotel von 8000 qm im Zentrum Griechenlands. Das Hotel hat eine Ebene. Es gibt: e…
$7,67M
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Hotel 674 m² in Thessalien - Mittelgriechenland, Griechenland
Hotel 674 m²
Thessalien - Mittelgriechenland, Griechenland
Fläche 674 m²
Zum Verkauf Hotel von 674 qm auf der Insel Euboea . Das Hotel hat eine Ebene. Ein herrliche…
$2,36M
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Hotel 700 m² in Thessalien - Mittelgriechenland, Griechenland
Hotel 700 m²
Thessalien - Mittelgriechenland, Griechenland
Fläche 700 m²
Es steht ein wunderschönes Hotel am Ufer der Ägäis auf der Insel Euböa in der Nähe des Stran…
$1,00M
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Hotel 1 960 m² in Agios Dimitrios, Griechenland
Hotel 1 960 m²
Agios Dimitrios, Griechenland
Fläche 1 960 m²
Objekt-Code: HPS4926 - Hotel FOR SALE in Afetes Agios Dimitrios für € 1.600.000 . Dieses 196…
$1,84M
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Hotel 891 m² in Region Mittelgriechenland, Griechenland
Hotel 891 m²
Region Mittelgriechenland, Griechenland
Fläche 891 m²
Dieses schöne Hotel wird zum Verkauf angeboten. Es liegt nordwestlich von Athen in der Nähe …
$826,496
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Hotel 900 m² in Thessalien - Mittelgriechenland, Griechenland
Hotel 900 m²
Thessalien - Mittelgriechenland, Griechenland
Fläche 900 m²
Zu verkaufen Hotel von 900 Quadratmetern auf der Insel Euböa . Das Hotel hat eine Ebene. Der…
$1,18M
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Hotel 4 000 m² in Agios Nikolaos, Griechenland
Hotel 4 000 m²
Agios Nikolaos, Griechenland
Fläche 4 000 m²
Zum Verkauf 3 * Hotel - 32 Zimmer, 50 km von der malerischen Stadt Metora. Erbaut unter Berg…
$2,24M
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Hotel 946 m² in Thessalien - Mittelgriechenland, Griechenland
Hotel 946 m²
Thessalien - Mittelgriechenland, Griechenland
Fläche 946 m²
Dieses Hotel befindet sich in Amarynthos, Küstenort der Insel Euboea. Nur 30 km von Chalkida…
$1,51M
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Hotel 830 m² in Makrinitsa, Griechenland
Hotel 830 m²
Makrinitsa, Griechenland
Fläche 830 m²
Ein 4-Sterne-Hotel in Portaria, Pelion zu verkaufen. Das Hotel befindet sich im Zentrum von …
$1,53M
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Hotel 1 600 m² in Palaiopyrgos, Griechenland
Hotel 1 600 m²
Palaiopyrgos, Griechenland
Fläche 1 600 m²
Zum Verkauf Hotel von 1600 qm im Zentrum Griechenlands. Das Hotel verfügt über 2 Stockwerke.…
$2,13M
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Hotel 700 m² in Thessalien - Mittelgriechenland, Griechenland
Hotel 700 m²
Thessalien - Mittelgriechenland, Griechenland
Fläche 700 m²
Zum Verkauf Hotel von 700 qm auf der Insel Euboea . Das Hotel hat eine Ebene. Ein herrliche…
$2,01M
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Hotel 864 m² in Kala Nera, Griechenland
Hotel 864 m²
Kala Nera, Griechenland
Fläche 864 m²
Zum Verkauf Hotel im touristischen Dorf Pelion Region. Das dreistöckige Hotel verfügt über e…
$1,02M
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Hotel 307 m² in Thessalien - Mittelgriechenland, Griechenland
Hotel 307 m²
Thessalien - Mittelgriechenland, Griechenland
Fläche 307 m²
Es steht zum Verkauf ein 2 Etagen-Hotel von 5 Appartements in der Gesamtgröße 307 qm Das Anw…
$1,18M
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Hotel 1 500 m² in Thessalien - Mittelgriechenland, Griechenland
Hotel 1 500 m²
Thessalien - Mittelgriechenland, Griechenland
Fläche 1 500 m²
Das Hotel befindet sich in der Gegend von Evoia, im Thermal-Frühlings-Resort von Edipsos, di…
$3,90M
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Hotel 900 m² in Region Thessalien, Griechenland
Hotel 900 m²
Region Thessalien, Griechenland
Fläche 900 m²
Der 3-Sterne-Hotelkomplex befindet sich in einem malerischen Ort im Osten von Pelion. Der en…
$4,49M
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Hotel 510 m² in Lilaia, Griechenland
Hotel 510 m²
Lilaia, Griechenland
Fläche 510 m²
Wir bieten ein Hotel von 510 qm auf dem Land von 10.000 qm zu verkaufen. Das Hotel besteht a…
$1,03M
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Hotel 850 m² in Thessalien - Mittelgriechenland, Griechenland
Hotel 850 m²
Thessalien - Mittelgriechenland, Griechenland
Fläche 850 m²
Das Hotel befindet sich auf der Insel Euboea in der Ortschaft Karystos, im Dorf Aetos. Der s…
$1,61M
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Hotel 1 260 m² in Delphi Municipality, Griechenland
Hotel 1 260 m²
Delphi Municipality, Griechenland
Fläche 1 260 m²
Zu verkaufen Hotel von 1260 qm im Zentrum Griechenlands. Das Hotel hat eine Ebene. Die Besit…
$1,89M
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Hotel 720 m² in Thessalien - Mittelgriechenland, Griechenland
Hotel 720 m²
Thessalien - Mittelgriechenland, Griechenland
Fläche 720 m²
Es ist zum Verkauf ein neues, kürzlich gebautes Hotel im Hafen Karavos des Dorfes Aliveri au…
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Hotel 3 900 m² in Thessalien - Mittelgriechenland, Griechenland
Hotel 3 900 m²
Thessalien - Mittelgriechenland, Griechenland
Fläche 3 900 m²
Zu verkaufen ist ein fünfstöckiges Hotel von 3.900 qm in der Stadt Eretria. Das Hotel besteh…
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Hotel 2 000 m² in Zagora, Griechenland
Hotel 2 000 m²
Zagora, Griechenland
Zimmer 19
Fläche 2 000 m²
Etagenzahl 3
Ich freue mich, eine der besonderen Möglichkeiten in unserem Inventar zu präsentieren – ein …
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