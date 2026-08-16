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Hotels in Provinz Heraklion, Griechenland

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Heraklion Municipal Unit
14
Heraklion
14
14 immobilienobjekte total found
Hotel 970 m² in Provinz Heraklion, Griechenland
Hotel 970 m²
Provinz Heraklion, Griechenland
Fläche 970 m²
Hotelkomplex zum Verkauf in Guves, Heraklion Nur 999 Meter vom nächsten Strand entfernt, mit…
$2,55M
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Hotel 280 m² in Provinz Heraklion, Griechenland
Hotel 280 m²
Provinz Heraklion, Griechenland
Schlafräume 7
Fläche 280 m²
Stone Hotel Complex – Damasta, Heraklion, Kreta Eine einzigartige Investitionsmöglichkeit im…
$413,248
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Hotel 400 m² in Provinz Heraklion, Griechenland
Hotel 400 m²
Provinz Heraklion, Griechenland
Fläche 400 m²
Zu verkaufen Hotel von 400 qm auf Kreta. Das Hotel hat eine Ebene. Ein herrlicher Blick auf …
$1,21M
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Hotel 5 200 m² in Provinz Heraklion, Griechenland
Hotel 5 200 m²
Provinz Heraklion, Griechenland
Fläche 5 200 m²
Prime Hotel Investment Opportunity in Kretas Top-Touristenziel Wir freuen uns, ein voll funk…
$6,49M
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Hotel 1 411 m² in Provinz Heraklion, Griechenland
Hotel 1 411 m²
Provinz Heraklion, Griechenland
Fläche 1 411 m²
Zum Verkauf angeboten ein Hotel mit 42 Zimmern in Limenas Hersonissos. Gesamtraumfläche 1411…
$3,47M
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Hotel 2 500 m² in Provinz Heraklion, Griechenland
Hotel 2 500 m²
Provinz Heraklion, Griechenland
Fläche 2 500 m²
Hotel 2.500 m2 mit 73 Zimmern & Pool – Gouves, Kreta ✔️ Entfernung vom Meer: 700 m ✔️ Entfe…
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TekceTekce
Hotel 1 150 m² in Provinz Heraklion, Griechenland
Hotel 1 150 m²
Provinz Heraklion, Griechenland
Fläche 1 150 m²
Zu verkaufen ist ein voll funktionsfähiges Hotel mit 20 Zimmern in Heraklion, Kreta. Das Hot…
$2,36M
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Hotel 1 300 m² in Provinz Heraklion, Griechenland
Hotel 1 300 m²
Provinz Heraklion, Griechenland
Fläche 1 300 m²
ZU VERKAUFEN: HOTEL COMPLEX IN STALIDA, CRETE Objektübersicht: Dieses im Jahre 1981 erbaute …
$1,71M
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Hotel 1 800 m² in Provinz Heraklion, Griechenland
Hotel 1 800 m²
Provinz Heraklion, Griechenland
Fläche 1 800 m²
Zu verkaufen ein Hotel neben dem Strand mit herrlichem Blick auf das Meer in der Präfektur v…
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Hotel 2 060 m² in Provinz Heraklion, Griechenland
Hotel 2 060 m²
Provinz Heraklion, Griechenland
Fläche 2 060 m²
Hotel zum Verkauf in zentraler Lage in der Stadt. Consists of Untergeschoss 170 m2. Erdgesch…
Preis auf Anfrage
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Hotel 1 000 m² in Provinz Heraklion, Griechenland
Hotel 1 000 m²
Provinz Heraklion, Griechenland
Fläche 1 000 m²
Hotel zum Verkauf in Heraklion Präfektur, Kreta – 1.000 qm mit 20 Wohnungen & Privater Pool …
$3,78M
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Hotel 750 m² in Provinz Heraklion, Griechenland
Hotel 750 m²
Provinz Heraklion, Griechenland
Fläche 750 m²
Hotel zum Verkauf in einem außergewöhnlich entwickelten Touristengebiet mit einer Gesamtfläc…
$1,42M
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Hotel 1 000 m² in Provinz Heraklion, Griechenland
Hotel 1 000 m²
Provinz Heraklion, Griechenland
Fläche 1 000 m²
Zu verkaufen ist ein Hotel in 29 km östlich von Heraklion Flughafen in Kreta. Das Hotel befi…
$1,65M
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Hotel 480 m² in Provinz Heraklion, Griechenland
Hotel 480 m²
Provinz Heraklion, Griechenland
Fläche 480 m²
Zum Verkauf angeboten ein Wohnungsmietgeschäft in Limenas Hersonissos, Präfektur Heraklion. …
$1,06M
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