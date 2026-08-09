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Hotels in Dion Olympos Municipality, Griechenland

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6
6 immobilienobjekte total found
Hotel 900 m² in Skotina, Griechenland
Hotel 900 m²
Skotina, Griechenland
Fläche 900 m²
Zum Verkauf Hotel von 900 qm an der Olympischen Küste. Das Hotel verfügt über 3 Stockwerke. …
$1,53M
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Hotel 1 100 m² in Platamonas, Griechenland
Hotel 1 100 m²
Platamonas, Griechenland
Fläche 1 100 m²
Zum Verkauf Hotel von 1100 qm an der Olympischen Küste. Das Hotel verfügt über 4 Stockwerke.…
Preis auf Anfrage
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Hotel 10 496 m² in Neoi Poroi, Griechenland
Hotel 10 496 m²
Neoi Poroi, Griechenland
Schlafräume 191
Fläche 10 496 m²
Objekt-Code: HPS5395 - Hotel FOR SALE in Ost-Olimpos Platamonas für € 25.000.000 . Dieses 10…
$28,77M
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Hotel 1 100 m² in Platamonas, Griechenland
Hotel 1 100 m²
Platamonas, Griechenland
Fläche 1 100 m²
Zum Verkauf Hotel von 1100 qm an der Olympischen Küste. Das Hotel verfügt über 4 Stockwerke.…
$3,07M
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Hotel 1 600 m² in Neos Panteleimonas, Griechenland
Hotel 1 600 m²
Neos Panteleimonas, Griechenland
Fläche 1 600 m²
Hotel zu verkaufen 1.600 qm Fläche, auf einem Grundstück von 6.500 qm im nördlichen Teil Gri…
$236,142
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Hotel 820 m² in Skotina, Griechenland
Hotel 820 m²
Skotina, Griechenland
Fläche 820 m²
Hotel zum Verkauf mit einer Fläche von 820 Quadratmetern an der Olympischen Riviera. Von den…
$1,51M
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