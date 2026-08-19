Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Korinos
  4. Gewerbeimmobilien
  5. Hotel

Hotels in Korinos, Griechenland

;
gewerbeimmobilien
3
3 immobilienobjekte total found
Hotel 500 m² in Korinos, Griechenland
Hotel 500 m²
Korinos, Griechenland
Fläche 500 m²
Ein Hotel von 500 qm in der Olympischen Riviera zu verkaufen. Das Gebäude besteht aus sieben…
$944,567
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Hotel 580 m² in Korinos, Griechenland
Hotel 580 m²
Korinos, Griechenland
Fläche 580 m²
Zu verkaufen ein Hotel von 580qm. in der Region Olympic Riviera. Das Gebäude ist in 3 -Böden…
$767,461
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Hotel 700 m² in Korinos, Griechenland
Hotel 700 m²
Korinos, Griechenland
Fläche 700 m²
Zum Verkauf Hotel von 700 qm an der Olympischen Küste. Das Hotel hat eine Ebene. Die Besitze…
$767,461
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen