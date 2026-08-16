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Hotels in Provinz Agios Nikolaos, Griechenland

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Agios Nikolaos Municipal Unit
4
5 immobilienobjekte total found
Hotel 1 m² in Provinz Agios Nikolaos, Griechenland
Hotel 1 m²
Provinz Agios Nikolaos, Griechenland
Schlafräume 15
Anzahl der Badezimmer 15
Fläche 1 m²
Objekt-Code: HPS4181 - Hotel FOR SALE für € 12.500.000 . Dieses 1 qm eingerichtete Hotel bef…
$14,39M
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Hotel 700 m² in Milatos, Griechenland
Hotel 700 m²
Milatos, Griechenland
Fläche 700 m²
Die Unterkunft besteht aus 4 Etagen mit einer Gesamtfläche von ca. 700 qm, die 12 Zwei-Zimme…
$3,15M
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Hotel 1 100 m² in Epano Elounda, Griechenland
Hotel 1 100 m²
Epano Elounda, Griechenland
Fläche 1 100 m²
Zum Verkauf Hotelkomplex "Aparthotel" mit Gesamtfläche von 1100 qm in Elounda. Der Komplex b…
$5,04M
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Hotel 352 m² in Epano Elounda, Griechenland
Hotel 352 m²
Epano Elounda, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 352 m²
Zu verkaufen Hotel von 352 qm in Kreta. Das Hotel hat 3 Ebenen. Keller besteht aus einem Sch…
$1,45M
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Hotel 790 m² in Agios Nikolaos, Griechenland
Hotel 790 m²
Agios Nikolaos, Griechenland
Fläche 790 m²
Wir bieten zum Verkauf ein Hotel mit einer Fläche von 790 qm in Lassithi auf Kreta an. Das H…
$3,54M
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