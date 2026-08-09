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Hotels in Gemeinde Polygyros, Griechenland

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18
17 immobilienobjekte total found
Hotel 700 m² in Kalyves Polygyrou, Griechenland
Hotel 700 m²
Kalyves Polygyrou, Griechenland
Schlafräume 14
Fläche 700 m²
Objekt-Code: HPS4628 - Hotel FOR SALE in Poligiros Kalives Poligirou für € 2.000.000 . Diese…
$2,30M
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Hotel 600 m² in Metamorfosi, Griechenland
Hotel 600 m²
Metamorfosi, Griechenland
Fläche 600 m²
Spannende Gelegenheit, in ein 600 Quadratmeter Hotel in Sithonia, Halkidiki, Griechenland zu…
$1,82M
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Halkidiki Properties
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Hotel 1 500 m² in Olynthos, Griechenland
Hotel 1 500 m²
Olynthos, Griechenland
Fläche 1 500 m²
Hotelkomplex zum Verkauf auf der Halkidiki Halbinsel. Der Komplex besteht aus 4 Gebäuden, ve…
Preis auf Anfrage
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Grekodom Development
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TekceTekce
Hotel 4 270 m² in Kalyves Polygyrou, Griechenland
Hotel 4 270 m²
Kalyves Polygyrou, Griechenland
Schlafräume 101
Fläche 4 270 m²
Objekt-Code: HPS4631 - Hotel FÜR VERKAUF in € 8.000.000 . Dieses 4270 m2 möblierte Hotel bes…
$9,21M
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Hotel 1 000 m² in Polygyros, Griechenland
Hotel 1 000 m²
Polygyros, Griechenland
Fläche 1 000 m²
Zum Verkauf Hotel von 1000 qm in Sithonia, Chalkidiki. Das Hotel hat eine Ebene.
Preis auf Anfrage
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Grekodom Development
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Hotel 1 542 m² in Kalyves Polygyrou, Griechenland
Hotel 1 542 m²
Kalyves Polygyrou, Griechenland
Fläche 1 542 m²
Fantastische Gelegenheit, ein 1542 qm Hotel im Herzen von Halkidiki, Griechenland zu besitze…
$3,87M
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Halkidiki Properties
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Hotel 480 m² in Polygyros, Griechenland
Hotel 480 m²
Polygyros, Griechenland
Fläche 480 m²
Ein Komplex von Wohnungen und Stadthäusern auf der Halbinsel Sithonia ist zum Verkauf. Es be…
$6,49M
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Grekodom Development
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Hotel 363 m² in Psakoudia, Griechenland
Hotel 363 m²
Psakoudia, Griechenland
Fläche 363 m²
Zum Verkauf ist ein Komplex von Wohnungen mit einer Fläche von 363 qm. Der Komplex besteht a…
$1,12M
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Grekodom Development
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Hotel 1 542 m² in Kalyves Polygyrou, Griechenland
Hotel 1 542 m²
Kalyves Polygyrou, Griechenland
Schlafräume 49
Anzahl der Badezimmer 49
Fläche 1 542 m²
Objekt-Code: HPS137 - Hotel FOR SALE in Poligiros Kalives Poligirou für € 3.400.000 . Dieses…
$3,96M
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Hotel 2 243 m² in Kalyves Polygyrou, Griechenland
Hotel 2 243 m²
Kalyves Polygyrou, Griechenland
Fläche 2 243 m²
Möglichkeit, in eine 2243 qm Hotelimmobilie in Sithonia, Halkidiki, Griechenland zu investie…
$6,15M
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Halkidiki Properties
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Hotel 500 m² in Polygyros, Griechenland
Hotel 500 m²
Polygyros, Griechenland
Fläche 500 m²
Das Minihotel besteht aus 11 Apartments. Erdgeschoss: 3 Wohnungen (1 Schlafzimmer, Wohnzimme…
$3,25M
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Grekodom Development
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Hotel 150 m² in Ormylia, Griechenland
Hotel 150 m²
Ormylia, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 150 m²
Zu verkaufen Hotel von 150 qm in Sithonia, Chalkidiki. Das Hotel verfügt über 3 Stockwerke. …
$625,776
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Grekodom Development
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Hotel 1 000 m² in Gemeinde Polygyros, Griechenland
Hotel 1 000 m²
Gemeinde Polygyros, Griechenland
Schlafräume 26
Anzahl der Badezimmer 26
Fläche 1 000 m²
Objekt-Code: HPS63 - Hotel FOR SALE in Poligiros Gerakini für € 4.500.000 . Dieses 1000.00 m…
$5,24M
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Hotel 225 m² in Polygyros, Griechenland
Hotel 225 m²
Polygyros, Griechenland
Fläche 225 m²
Zu verkaufen Hotel von 225 qm in Sithonia, Chalkidiki. Das Hotel hat 3 Ebenen. Es gibt Marki…
$944,567
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Grekodom Development
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Hotel 800 m² in Polygyros, Griechenland
Hotel 800 m²
Polygyros, Griechenland
Fläche 800 m²
Wir bieten ein 800 m² großes Hotel auf der Halbinsel Sithonia in Chalkidiki zum Verkauf an. …
$2,13M
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Grekodom Development
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Hotel 800 m² in Polygyros, Griechenland
Hotel 800 m²
Polygyros, Griechenland
Fläche 800 m²
12 Wohnungen zum Verkauf in Halkidiki. Die Immobilie besteht aus 4 Grundstücken von 3,534 qm…
$3,90M
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Grekodom Development
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Hotel 390 m² in Polygyros, Griechenland
Hotel 390 m²
Polygyros, Griechenland
Fläche 390 m²
Zum Verkauf ein Mini-Hotel bestehend aus einer Fläche von 390 qm, auf einem Grundstück von 2…
$885,531
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