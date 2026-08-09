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Hotels in Nikiti, Griechenland

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15 immobilienobjekte total found
Hotel 710 m² in Nikiti, Griechenland
Hotel 710 m²
Nikiti, Griechenland
Schlafräume 12
Anzahl der Badezimmer 12
Fläche 710 m²
Property Code: HPS488 - Hotel FOR SALE in Ormilia Metamorfosi for € 3.000.000 . This 710 sq…
$3,45M
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Hotel 200 m² in Nikiti, Griechenland
Hotel 200 m²
Nikiti, Griechenland
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 200 m²
Objekt-Code: HPS3788 - Hotel FOR SALE in Sithonia Nikiti für € 2.000.000 . Dieses 200 m2 möb…
$2,30M
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Hotel 540 m² in Nikiti, Griechenland
Hotel 540 m²
Nikiti, Griechenland
Schlafräume 17
Anzahl der Badezimmer 17
Fläche 540 m²
Immobiliencode: HPS270 - Hotel ZU VERKAUFEN in Sithonia Nikiti für € 2.000.000. Diese 540 qm…
$3,22M
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TekceTekce
Hotel 650 m² in Nikiti, Griechenland
Hotel 650 m²
Nikiti, Griechenland
Fläche 650 m²
Ideale Investitionsmöglichkeit in Halkidiki, Griechenland. Hotelimmobilie zum Verkauf in Sit…
$4,33M
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Hotel 200 m² in Nikiti, Griechenland
Hotel 200 m²
Nikiti, Griechenland
Fläche 200 m²
Hotel in begehbarer Entfernung vom Meer, an einem sehr schönen Ort in Sithonia, im kleinen P…
$854,325
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Hotel 706 m² in Nikiti, Griechenland
Hotel 706 m²
Nikiti, Griechenland
Fläche 706 m²
Hotel in begehbarer Entfernung vom Meer, an einem bemerkenswerten Ort in Sithonia, im Herzen…
$3,42M
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Hotel 580 m² in Nikiti, Griechenland
Hotel 580 m²
Nikiti, Griechenland
Schlafräume 18
Anzahl der Badezimmer 18
Fläche 580 m²
Objekt-Code: HPS4820 - Hotel FOR SALE in Sithonia Nikiti für € 1.500.000 . Dieses 580 m2 möb…
$1,73M
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Hotel 375 m² in Nikiti, Griechenland
Hotel 375 m²
Nikiti, Griechenland
Fläche 375 m²
Hotel in begehbarer Entfernung vom Meer, an einem bemerkenswerten Ort in Sithonia, im Herzen…
$1,01M
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Hotel 1 350 m² in Nikiti, Griechenland
Hotel 1 350 m²
Nikiti, Griechenland
Schlafräume 28
Anzahl der Badezimmer 24
Fläche 1 350 m²
Objekt-Code: HPS5332 - Hotel FOR SALE in Sithonia Nikiti für € 3.000.000 . Dieses 1350 m2 mö…
$3,45M
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Hotel in Nikiti, Griechenland
Hotel
Nikiti, Griechenland
Schlafräume 16
Anzahl der Badezimmer 16
Das Hotel befindet sich in Ag. Barbara Beach im Dorf Nikiti. Das Hotel besteht aus 2 separat…
$2,43M
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Hotel 1 260 m² in Nikiti, Griechenland
Hotel 1 260 m²
Nikiti, Griechenland
Schlafräume 25
Anzahl der Badezimmer 27
Fläche 1 260 m²
Das im Bau befindliche Hotel befindet sich in einem beliebten Dorf in Nikiti, nur 50 m vom s…
$5,78M
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Hotel 1 000 m² in Nikiti, Griechenland
Hotel 1 000 m²
Nikiti, Griechenland
Schlafräume 19
Anzahl der Badezimmer 19
Fläche 1 000 m²
Immobiliencode: HPS272 - Hotel ZU VERKAUFEN in Sithonia Nikiti für 5.200.000 €. Diese 1 sq. …
$5,52M
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Hotel 510 m² in Nikiti, Griechenland
Hotel 510 m²
Nikiti, Griechenland
Schlafräume 11
Anzahl der Badezimmer 11
Fläche 510 m²
Immobiliencode: HPS3249 - Hotel ZU VERKAUFEN in Sithonia Nikiti für € 1.400.000. Diese 510 q…
$1,96M
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Hotel 1 183 m² in Nikiti, Griechenland
Hotel 1 183 m²
Nikiti, Griechenland
Schlafräume 25
Anzahl der Badezimmer 25
Fläche 1 183 m²
Immobiliencode: HPS3139 - Hotel ZU VERKAUFEN in Sithonia Nikiti für € 3.500.000. Diese 698 q…
$5,75M
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Hotel 150 m² in Nikiti, Griechenland
Hotel 150 m²
Nikiti, Griechenland
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 150 m²
Property Code: HPS4447 - Hotel FOR SALE in Sithonia Nikiti for € 500.000 . This 150.00 sq. …
$581,150
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