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Hotels in Kassandreia, Griechenland

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6
6 immobilienobjekte total found
Hotel 240 m² in Kassandreia, Griechenland
Hotel 240 m²
Kassandreia, Griechenland
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 240 m²
Das neu erbaute Hotel befindet sich in einem der beliebtesten Dörfer von Kassandra 400 vom S…
$926,597
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Hotel 485 m² in Kassandreia, Griechenland
Hotel 485 m²
Kassandreia, Griechenland
Schlafräume 16
Anzahl der Badezimmer 16
Fläche 485 m²
Das neu erbaute Hotel befindet sich in einem der beliebtesten Dörfer von Kassandra 400 vom S…
$1,85M
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Hotel 5 700 m² in Kassandreia, Griechenland
Hotel 5 700 m²
Kassandreia, Griechenland
Fläche 5 700 m²
Wir freuen uns, Ihnen einen Hotelkomplex mit einer Fläche von 5700 m² in Chalkidiki anbieten…
$4,13M
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Grekodom Development
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Hotel 230 m² in Kassandreia, Griechenland
Hotel 230 m²
Kassandreia, Griechenland
Fläche 230 m²
Zum Verkauf ein dreistöckiges Gebäude von 230m2, in der Halbinsel Kassandra, Halkidiki. Der …
$619,872
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Immobilienagentur
Grekodom Development
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Hotel 450 m² in Kassandreia, Griechenland
Hotel 450 m²
Kassandreia, Griechenland
Fläche 450 m²
Super opportunity to take over and run this business for sale in Kassandra Halkidiki. It com…
$1,35M
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Hotel 425 m² in Kassandreia, Griechenland
Hotel 425 m²
Kassandreia, Griechenland
Zimmer 13
Fläche 425 m²
If you long for spending your holiday in the kingdom of peace and quiet, and yet close to al…
$737,630
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TekceTekce
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