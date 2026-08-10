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Hotels in Attika, Griechenland

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Athen
6
Municipality of Athens
6
16 immobilienobjekte total found
Hotel 1 000 m² in Municipality of Elliniko Argyroupoli, Griechenland
Hotel 1 000 m²
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Griechenland
Fläche 1 000 m²
Wir bieten zum Verkauf ein Hotel in Athen mit einer Gesamtfläche von 1.000 qm an. Der Keller…
$3,54M
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Hotel 2 415 m² in Municipality of Oropos, Griechenland
Hotel 2 415 m²
Municipality of Oropos, Griechenland
Fläche 2 415 m²
Das Hotel von 2.415 qm wird zum Verkauf angeboten. Es besteht aus 48 Doppelzimmern mit Balko…
$3,15M
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Hotel 354 m² in Municipality of Athens, Griechenland
Hotel 354 m²
Municipality of Athens, Griechenland
Fläche 354 m²
Zu verkaufen Hotel von 354 qm in Athen. Das Hotel hat eine Ebene. Es gibt Sonnenkollektoren …
$4,37M
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Hotel 2 200 m² in Municipality of Glyfada, Griechenland
Hotel 2 200 m²
Municipality of Glyfada, Griechenland
Fläche 2 200 m²
Lage: Glyfada ( Südliche Vororte ) Im Zentrum der athenischen Riviera, nur einen Atemzug vom…
$35,42M
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Hotel 2 300 m² in Zografou, Griechenland
Hotel 2 300 m²
Zografou, Griechenland
Fläche 2 300 m²
Dieses Hotel befindet sich im Zentrum von Athen am Omonoia-Platz. Das Gebiet wird mit U-Bahn…
Preis auf Anfrage
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Hotel 950 m² in Marathon, Griechenland
Hotel 950 m²
Marathon, Griechenland
Schlafräume 12
Fläche 950 m²
Zu verkaufen Hotel von 900 qm in Attica. Das Hotel verfügt über 4 Stockwerke. Erdgeschoss be…
$1,84M
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Hotel 2 250 m² in Municipality of Athens, Griechenland
Hotel 2 250 m²
Municipality of Athens, Griechenland
Fläche 2 250 m²
Zu verkaufen Hotel von 2250 qm in Athen. Das Hotel hat eine Ebene.
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Hotel 1 600 m² in Anavyssos, Griechenland
Hotel 1 600 m²
Anavyssos, Griechenland
Fläche 1 600 m²
Zu verkaufen Hotel von 1600 qm in Attika. Das Hotel hat eine Ebene. Ein herrlicher Blick auf…
Preis auf Anfrage
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Hotel 4 022 m² in Municipality of Kallithea, Griechenland
Hotel 4 022 m²
Municipality of Kallithea, Griechenland
Fläche 4 022 m²
In Athen wird ein Hotel mit einer Gesamtfläche von 4.022 m² in insgesamt 84 Zimmern zum Verk…
$29,52M
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Hotel 4 000 m² in Municipality of Kallithea, Griechenland
Hotel 4 000 m²
Municipality of Kallithea, Griechenland
Fläche 4 000 m²
Zu verkaufen Hotel von 4000 Quadratmetern in Athen. Das Hotel hat eine Ebene. Zum Verkauf st…
$29,52M
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Hotel 1 000 m² in Region Attika, Griechenland
Hotel 1 000 m²
Region Attika, Griechenland
Fläche 1 000 m²
Zu verkaufen Hotel von 1000 qm auf Inseln. Das Hotel hat eine Ebene. Es gibt Heizung. Gebäud…
$1,95M
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Hotel 1 300 m² in Methana, Griechenland
Hotel 1 300 m²
Methana, Griechenland
Fläche 1 300 m²
Dieses erstklassige Hotel mit Thermalkrankenhaus und allen notwendigen Geräten steht zum Ver…
$7,67M
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Hotel in Municipality of Athens, Griechenland
Hotel
Municipality of Athens, Griechenland
Zimmer 440
$168,02M
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Hotel in Municipality of Athens, Griechenland
Hotel
Municipality of Athens, Griechenland
Zimmer 532
$167,09M
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Hotel in Municipality of Athens, Griechenland
Hotel
Municipality of Athens, Griechenland
Zimmer 300
$176,43M
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Hotel in Municipality of Athens, Griechenland
Hotel
Municipality of Athens, Griechenland
$1,31B
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