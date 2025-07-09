  1. Realting.com
  2. Georgien
  3. Tiflis
  4. Wohnkomplex Dvuhkomnatnaa kvartira evroformata v prestiznom komplekse

Wohnkomplex Dvuhkomnatnaa kvartira evroformata v prestiznom komplekse

Tiflis, Georgien
Preis auf Anfrage
;
17
Eine Anfrage hinterlassen
Kontakte zeigen
ID: 28010
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 16.09.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Georgien
  • Stadt
    Tiflis
  • Metro
    300 Aragveli (~ 200 m)
  • Metro
    Avlabari (~ 1000 m)

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Business Class
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2028
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    5

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Русский Русский

Wir präsentieren Ihnen eine einzigartige Gelegenheit, eine stilvolle Ein-Zimmer-Wohnung in einem renommierten Komplex im Zentrum von historischen Tiflis zu kaufen. Das ist nicht nur das Wohnen, es ist das Eintauchen in die Atmosphäre der jahrhundertealten Geschichte und des kulturellen Erbes, wo jede Ecke die Vergangenheit atmet, und der moderne Komfort ist harmonisch in das authentische Erscheinungsbild der Altstadt eingebunden.

Infrastruktur der Weltklasse, direkt auf dem Gebiet des Komplexes verfügbar:

  • Gesundheit und Aktivität: Modernes Fitnessstudio und erfrischender Innenpool.
  • Erholung und Unterhaltung: Ein gemütliches Restaurant für angenehme Abende, ein sicherer Kinderbereich für die jüngsten.
  • Komfort und Komfort: Geräumige Business-Lounge für Arbeit und Meetings, eine ruhige Bibliothek für Privatsphäre, eine stilvolle Lobby, einen grünen Garten zum Wandern und Entspannen in der frischen Luft.
  • Sicherheit und Service: Rund-um-die-Uhr-Sicherheit, Concierge-Service rund um die Uhr, Rezeption, Banking, Wäscherei, Zimmerservice und Parkplätze - alles für Ihre Ruhe und tadellosen Service.

Zahlungsbedingungen:

  • Erste Zahlung: Nur 20% der Kosten der Wohnung.
  • Interessante Raten: Bequeme Ratenzahlungen bis März 2028, so dass Sie die Kosten der Wohnung ohne Überzahlungen bezahlen.

Kontaktieren Sie uns jetzt, um mehr zu erfahren!

Standort auf der Karte

Tiflis, Georgien
Ausbildung
Gesundheitspflege

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohngebäude Pala Varketili
Tiflis, Georgien
von
$35,000
Wohngebäude Archi Nutsubidze
Tiflis, Georgien
von
$1,300
Wohnanlage Equity investment in Wyndham Grand Batumi hotel rooms.
Batumi, Georgien
von
$51,324
Aparthotel Piramida
Batumi, Georgien
von
$42,000
Aparthotel Archi Kokhta
Bakuriani, Georgien
von
$56,000
Sie sehen gerade
Wohnkomplex Dvuhkomnatnaa kvartira evroformata v prestiznom komplekse
Tiflis, Georgien
Preis auf Anfrage
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen Kontakte zeigen
Andere Komplexe
Wohngebäude Barcelo Tbilisi
Wohngebäude Barcelo Tbilisi
Wohngebäude Barcelo Tbilisi
Wohngebäude Barcelo Tbilisi
Wohngebäude Barcelo Tbilisi
Wohngebäude Barcelo Tbilisi
Wohngebäude Barcelo Tbilisi
Tiflis, Georgien
von
$60,000
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 22
Spanisches Viertel in Tiflis Dieses Angebot richtet sich an alle, die etwas Einzigartiges suchen und für die ein Zuhause mehr bedeutet als nur Wände! Wir stellen das „Spanische Viertel“ vor, einen neuen Wohn- und Hotelkomplex im Herzen der Stadt mit atemberaubender Aussicht auf den Fluss M…
Immobilienagentur
sisnogroup
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude The Parallel
Wohngebäude The Parallel
Wohngebäude The Parallel
Wohngebäude The Parallel
Wohngebäude The Parallel
Batumi, Georgien
von
$45,000
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 35
A brand new project “The Parallel” will be located in the heart of Batumi, on one of the main streets of the city and right in front of the stadium. This location offers convenient access to public transportation and is close to shopping malls, schools, medical services, and the beach. Build…
Immobilienagentur
sisnogroup
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Archi Kikvidze Garden
Wohngebäude Archi Kikvidze Garden
Wohngebäude Archi Kikvidze Garden
Wohngebäude Archi Kikvidze Garden
Wohngebäude Archi Kikvidze Garden
Tiflis, Georgien
von
$1,300
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 26
Fläche 63 m²
1 Immobilienobjekt 1
Residential complex Archi Kikvidze Garden is located in Nadzaladevi district, in an ideal location, on Z. Kikvidze Street, a 2-minute walk from the Gotsiridze and Didube metro stations. The complex stands out with a green courtyard of 15,000 sq.m. which includes a recreation areas, sports an…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
63.0
100,000
Immobilienagentur
sisnogroup
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Georgien
Investieren in Batumi Eco Parking: Hochrentable, nachhaltige und innovative Immobilienmöglichkeiten
09.07.2025
Investieren in Batumi Eco Parking: Hochrentable, nachhaltige und innovative Immobilienmöglichkeiten
Immobilienmarkt in Georgia im Jahr 2025: Wachstumsanalyse, Investitionen und Rentabilität — Experte
26.03.2025
Immobilienmarkt in Georgia im Jahr 2025: Wachstumsanalyse, Investitionen und Rentabilität — Experte
«Die Touristenströme nach Georgien sind in 8 Jahren um mehr als 200% gestiegen». Es wurde herausgefunden, warum der georgische Immobilienmarkt in letzter Zeit zu einer «Entdeckung» geworden ist
24.11.2021
«Die Touristenströme nach Georgien sind in 8 Jahren um mehr als 200% gestiegen». Es wurde herausgefunden, warum der georgische Immobilienmarkt in letzter Zeit zu einer «Entdeckung» geworden ist
Wie man das Investitionsprojekt seiner Träume mit einer Rendite von 20% ROI pro Jahr realisiert
25.10.2021
Wie man das Investitionsprojekt seiner Träume mit einer Rendite von 20% ROI pro Jahr realisiert
Alle Veröffentlichungen anzeigen