Wohnkomplex Dvuhkomnatnaa kvartira evroformata v prestiznom komplekse

Wir präsentieren Ihnen eine einzigartige Gelegenheit, eine stilvolle Ein-Zimmer-Wohnung in einem renommierten Komplex im Zentrum von historischen Tiflis zu kaufen. Das ist nicht nur das Wohnen, es ist das Eintauchen in die Atmosphäre der jahrhundertealten Geschichte und des kulturellen Erbes, wo jede Ecke die Vergangenheit atmet, und der moderne Komfort ist harmonisch in das authentische Erscheinungsbild der Altstadt eingebunden.

Infrastruktur der Weltklasse, direkt auf dem Gebiet des Komplexes verfügbar:

Gesundheit und Aktivität: Modernes Fitnessstudio und erfrischender Innenpool.

Erholung und Unterhaltung: Ein gemütliches Restaurant für angenehme Abende, ein sicherer Kinderbereich für die jüngsten.

Komfort und Komfort: Geräumige Business-Lounge für Arbeit und Meetings, eine ruhige Bibliothek für Privatsphäre, eine stilvolle Lobby, einen grünen Garten zum Wandern und Entspannen in der frischen Luft.

Sicherheit und Service: Rund-um-die-Uhr-Sicherheit, Concierge-Service rund um die Uhr, Rezeption, Banking, Wäscherei, Zimmerservice und Parkplätze - alles für Ihre Ruhe und tadellosen Service.

Zahlungsbedingungen:

Erste Zahlung: Nur 20% der Kosten der Wohnung.

Interessante Raten: Bequeme Ratenzahlungen bis März 2028, so dass Sie die Kosten der Wohnung ohne Überzahlungen bezahlen.

Kontaktieren Sie uns jetzt, um mehr zu erfahren!