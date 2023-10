Mouttayakas Community, Cyprus

von €1,14M

Wir bieten neue Villen und Apartments mit Terrassen und Parkplätzen. Die Villen verfügen über Dachterrassen und private Gärten. Für jede Villa kann ein Swimmingpool gebaut werden. Die Residenz verfügt über Dachgärten, einen Außenpool, einen Grillplatz, einen großen Kinderspielplatz, einen überdachten Parkplatz und Grünflächen. Ausstattung und Ausstattung des Hauses Sicherheitstür Laminierter Boden in den Wohnzimmern, im Esszimmer und in den Schlafzimmern Einbauschränke in die Schlafzimmer Küchenschrank Klimaanlage Sonnenkollektoren Lage und nahe gelegene Infrastruktur Autobahn - 500 Meter Supermarkt - 1 km Kino - 1,1 km Apotheke - 1,2 km Bäckerei - 1,5 km Strand - 1,6 km