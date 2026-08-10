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Gewerbeimmobilien in Demos Agiou Athanasiou, Zypern

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Büro 498 m² in Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Büro 498 m²
Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Fläche 498 m²
Moderne kommerzielle Projekt ist ideal im Herzen von Limassol positioniert. In der Nähe des …
$4,18M
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Büro 510 m² in Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Büro 510 m²
Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Fläche 510 m²
Moderne kommerzielle Projekt ist ideal im Herzen von Limassol positioniert. In der Nähe des …
$4,29M
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Geschäft 350 m² in Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Geschäft 350 m²
Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Fläche 350 m²
Geräumiges Geschäft an der Kolonakiou Avenue Limassol. Das Geschäft ist in einem 100m2 Erdge…
$1,27M
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TekceTekce
Gewerbefläche 1 119 m² in Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Gewerbefläche 1 119 m²
Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 1 119 m²
Premium-Office-Investitionsmöglichkeit im Prime Commercial District von Limassol Erwerb ein…
$9,15M
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Büro 67 m² in Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Büro 67 m²
Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Fläche 67 m²
Einzelhandelsgeschäft Gelegenheit in Agios Athanasios, Limassol — Prime Commercial Visibilit…
$339,414
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Gewerbefläche 761 m² in Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Gewerbefläche 761 m²
Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Fläche 761 m²
Luxuriöses Wohnen im Herzen der Stadt Standort: Agios Athanasios, Limassol Projekttyp: Wohna…
$3,99M
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Gewerbefläche in Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Gewerbefläche
Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Ein neues Bürogebäude mit Geschäften und Büros in der Kolonakiou Straße. Das Gebäude bietet …
$2,74M
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Lager in Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Lager
Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Für Lease – Gewerbeimmobilien in Agios Athanasios Geräumiges Leasingvermögen mit einer Gesa…
$1,39M
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Investition 871 m² in Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Investition 871 m²
Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Schlafräume 15
Anzahl der Badezimmer 12
Fläche 871 m²
Ein neues Projekt in der renommierten Wohngegend in Agios Athanasios, Limassol. Das Hotel li…
$3,15M
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Büro 151 m² in Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Büro 151 m²
Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Fläche 151 m²
Die moderne Mischnutzungsentwicklung befindet sich in Agios Athanasios und bietet eine perfe…
$682,586
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Lager 7 500 m² in Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Lager 7 500 m²
Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Fläche 7 500 m²
7.500m2 überdachte Fläche eines Industrielagers / Fabriknutzung, in Agios Athanasios Industr…
$11,80M
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Gewerbefläche 300 m² in Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Gewerbefläche 300 m²
Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Fläche 300 m²
Schönes Ganzes Bürogebäude in bester Lage, auf einer der kommerziellsten Avenues von Limasso…
$3,31M
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Büro 88 m² in Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Büro 88 m²
Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Fläche 88 m²
Einzelhandelsgeschäft Gelegenheit in Agios Athanasios, Limassol — Prime Commercial Visibilit…
$425,705
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Investition 3 622 m² in Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Investition 3 622 m²
Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Fläche 3 622 m²
Diese Immobilie befindet sich im Prestigegebiet von Agios Athanasios. Dieses großartige Gebä…
$4,25M
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Investition 910 m² in Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Investition 910 m²
Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 910 m²
Die Büros befinden sich in Linopetra, im östlichen Teil von Limassol, mit hervorragendem Zug…
$5,78M
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Geschäft 399 m² in Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Geschäft 399 m²
Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Fläche 399 m²
Ein State-of-the-Art Business Hub im Herzen von Limassol Einführung einer modernen, auffall…
$4,69M
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Büro 152 m² in Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Büro 152 m²
Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Fläche 152 m²
Moderne kommerzielle Projekt ist ideal im Herzen von Limassol positioniert. In der Nähe des …
$1,37M
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Büro 356 m² in Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Büro 356 m²
Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Fläche 356 m²
Ein Büroturm zentral gelegen, mit schnellem Zugang zur Autobahn und eine 1-minütige Fahrt vo…
$2,98M
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Geschäft 1 200 m² in Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Geschäft 1 200 m²
Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Fläche 1 200 m²
Vollständige Operation Profitables Geschäft in Prime Industrial Standort Eine außergewöhnli…
$639,580
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Büro 367 m² in Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Büro 367 m²
Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Fläche 367 m²
Ein Büroturm zentral gelegen, mit schnellem Zugang zur Autobahn und eine 1-minütige Fahrt vo…
$2,67M
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Gewerbefläche 1 319 m² in Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Gewerbefläche 1 319 m²
Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Anzahl der Badezimmer 20
Fläche 1 319 m²
Das Gebäude verfügt über 25 Parkplätze. Es befindet sich neben dem Kreisverkehr Linopetra, z…
$4,13M
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Gewerbefläche 356 m² in Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Gewerbefläche 356 m²
Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 356 m²
Ein Büroturm zentral gelegen, mit schnellem Zugang zur Autobahn und eine 1-minütige Fahrt vo…
$2,82M
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Gewerbefläche 585 m² in Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Gewerbefläche 585 m²
Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Fläche 585 m²
Stockwerk 1
6 Moderne Apartments Das Gebäude verfügt über sechs elegant gestaltete Apartments, die jewei…
$2,51M
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Investition 337 m² in Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Investition 337 m²
Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 337 m²
Etwas außerhalb des Zentrums von Limassol, der Hang Wohnvorort von Ayios Athanasios zählt al…
$2,89M
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Büro 331 m² in Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Büro 331 m²
Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Fläche 331 m²
Büroflächen in Agios Athanasios, Limassol, stehen jetzt zum Verkauf. Das Büro gehört zu eine…
$2,62M
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Gewerbefläche 1 806 m² in Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Gewerbefläche 1 806 m²
Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Fläche 1 806 m²
Dieses kommerzielle Gebäude nimmt eine prominente und attraktive Position ein und profitiert…
$8,26M
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Miethaus 1 140 m² in Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Miethaus 1 140 m²
Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Schlafräume 36
Fläche 1 140 m²
Etagenzahl 3
Ein neues Projekt eines dreistöckigen Wohngebäudes bestehend aus 12 Wohnungen wird ausgearbe…
$7,63M
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Investition 513 m² in Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Investition 513 m²
Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Fläche 513 m²
Willkommen in einem exklusiven Wohnprojekt in der schönen erhöhten Gegend von Agios Athanasi…
$313,952
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Geschäft 75 m² in Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Geschäft 75 m²
Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Fläche 75 m²
Neue Luxusentwicklung in Agios Athanasios Bereich, Limassol. Außergewöhnliche Neuentwicklung…
$389,288
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Geschäft 90 m² in Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Geschäft 90 m²
Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Fläche 90 m²
Neue Luxusentwicklung in Agios Athanasios Bereich, Limassol. Außergewöhnliche Neuentwicklung…
$425,086
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